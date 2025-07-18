В рамках акции «Безопасные каникулы» работники Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели серию тематических уроков в детских садах района, направленных на обучение детей основам безопасности жизнедеятельности.

Одна из ключевых тем – безопасность на водоемах. Спасатели напомнили малышам о том, что играть возле водоемов категорически запрещается. Купаться можно только под присмотром родителей и в специально отведенных для этого местах. Эти правила помогут избежать трагедий и сохранить жизнь и здоровье детей.

Не менее важной частью уроков стала тема пожарной безопасности. Работники МЧС объяснили дошколятам, какие действия следует предпринимать в случае возникновения пожара, как правильно вызвать экстренные службы по телефону и что делать, если загорелся телевизор (или другое бытовое оборудование). Кроме того, обучили детей, как действовать в случае, если заблудились в лесу, или что делать во время грозы. Такие навыки могут оказаться жизненно важными и помогут детям чувствовать себя более уверенно в любых ситуациях.

В заключение встречи все участники мероприятия получили красочную наглядно-изобразительную продукцию противопожарной направленности. Эти материалы – дополнительный источник информации для детей и их родителей о правилах безопасности.