Согласно постановлению Совета Министров от 26 апреля 2024 года №322 «Об административных процедурах, осуществляемых в электронной форме» обновлен перечень административных процедур, заявления заинтересованных лиц по которым подаются в электронной форме через единый портал электронных услуг. Так, с 2024 года появилась возможность осуществления административной процедуры «Регистрация паспорта готовности теплоисточника или паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период» дистанционно в электронной форме через единый портал электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы по коду 548.3.10.1.

Осуществление административной процедуры в электронной форме предполагает предоставление заявителям (юридическим лицам) возможности подачи заявления о регистрации паспорта готовности теплоисточника или паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период посредством единого портала электронных услуг «Е-Паслуга» (e-pasluga.by), получение административного решения (уведомления об административном решении) в личном кабинете на едином портале электронных услуг.

Для подачи заявления на осуществление административные процедуры «Регистрация паспорта готовности теплоисточника или паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период» в электронной форме необходимо авторизироваться в качестве юридического лица на едином портале электронных услуг (далее ЕПЭУ) по доступу со строгой аутентификацией. Административная процедура осуществляется в автоматизированном режиме без участия должностных лиц органа госэнергогазнадзора, что позволяет снизить административную нагрузку на субъекты хозяйствования, а также сократить временные затраты на проведение процедуры. Подача заявления в электронной форме осуществляется ежегодно с 1 мая по 30 сентября и осуществляется на безвозмездной основе.

После осуществления административной процедуры уведомление о принятом административном решении, паспорт готовности в случае его регистрации доступны заявителю в личном кабинете на ЕПЭУ. Зарегистрированный паспорт готовности можно скачать в личном кабинете в формате PDF. Данные об административных процедурах хранятся на ЕПЭУ в течение одного года со дня принятия административного решения.

Административная процедура по регистрации паспорта готовности теплоисточника или паспорта готовности потребителя тепловой энергии осуществляется только при наличии в органе госэнергогазнадзора оформленного акта проверки готовности теплоисточника или акта проверки готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период, подтверждающего готовность теплоисточника или потребителя тепловой энергии к предстоящему отопительному сезону.