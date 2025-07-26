Ограничения на посещение лесов действуют в 30 районах Беларуси. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Ограничения действуют во всех 16 районах Брестской области, трех районах Витебской (Докшицком, Лепельском и Поставском), шести районах Гомельской области (Брагинском, Ельском, Лельчицком, Мозырском, Наровлянском, Хойникском). Также ограничения на посещение лесных массивов актуальны для трех районов Гродненской области (Островецкого, Ошмянского и Сморгонского) и двух Минского региона (Слуцкого и Солигорского районов).

Население просят воздержаться от посещения лесов, а при необходимости нахождения в лесу соблюдать правила пожарной безопасности.

Также, планируя поход в лес, стоит узнать актуальную ситуацию в конкретном районе. Интерактивная карта на портале ведомства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий.