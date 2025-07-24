Во всех районах Беларуси сняты ограничения на посещение лесов. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

В последние дни в стране установилась дождливая погода. В связи с этим с вечера 23 июля в стране отменены все ограничения на посещение лесов.

Вместе с этим перед посещением лесных массивов стоит узнать актуальную ситуацию в конкретном районе. Интерактивная карта на портале ведомства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий.