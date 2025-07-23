Около 2 тыс. жителей Гомельской области обратились за медпомощью из-за укусов клещей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

С начала года к медикам региона по поводу укусов клещей обратились около двух тысяч человек, каждый третий — ребенок.

«Анализ мест нападения клещей показал, что более 50% пострадавших отмечали присасывания членистоногих в лесных массивах, около 40% — на дачных садоводческих участках и частных подворьях в сельской местности. Подобные случаи регистрировались также на территориях загородных оздоровительных учреждений, пригородных зонах отдыха в границах населенных пунктов, за пределами страны. Согласно результатам лабораторных исследований областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, зараженность клещей возбудителями лайм-боррелиоза составляет около 26% и вирусом клещевого энцефалита — 0,2%. За указанный период среди населения области зарегистрировано 72 случая лайм-боррелиоза, один случай клещевого энцефалита», — пояснили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Сезон ягод и грибов совпадает с периодом активности клещей, поэтому необходимо обезопасить себя от нападения клещей и заражения клещевыми инфекциями. «Необходимо одеться так, чтобы уменьшить возможность заползания клещей под одежду: рубашку с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами, брюки должны быть заправлены в носки. На ноги — резиновые сапоги, на голову — косынку или кепку. Рекомендуется надевать одежду светлых тонов, чтобы был заметен ползающий клещ. При возвращении из леса стоит внимательно осмотреть одежду, тело, сумки, а также животных, если брали их с собой, на наличие клещей. Примите душ, осмотрите тело. Чаще всего клещи присасываются в таких местах, как затылочная область головы, шея, подмышечные области, область пупка, под лопатками, по ходу позвоночника, где одежда менее плотно прилегает к поверхности тела», — напомнили специалисты.

В качестве профилактики можно воспользоваться репеллентами, их наносят замкнутыми полосами непосредственно на одежду на уровне щиколоток, коленей, бедер и плечевого пояса.