Около 3100 гектаров леса повалил ураган по всей Беларуси. Такие промежуточные данные озвучил первый заместитель министра лесного хозяйства Андрей Карась в ток-шоу «По существу» телеканала СТВ.

Говоря о последствиях урагана 9–10 июля для лесного фонда страны, представитель Минлесхоза отметил, что работа по установлению всего объема поврежденного леса еще продолжается.

— Проводим выявление того объема, который этот бурелом повредил. Пока, по предварительным данным, по республике порядка 3100 гектаров, но работа еще продолжается. По Могилевской области — где-то 2500 гектаров. То есть эта цифра уже подтверждена, но она еще растет, — обратил внимание первый замминистра.

Он добавил, что в ближайший четверг, 17 июля, планируется проведение отраслевого штаба на территории Могилевского лесхоза.

— Будем привлекать другие области для оперативной разработки поврежденных насаждений, потому что там древесина очень качественная, около 70 процентов — хвойная, — акцентировал Андрей Карась.

Он рассказал о том, как работники лесного хозяйства оперативно откликнулись на помощь в расчистке буреломов.

— Буквально с первых часов мы привлекли на территорию Могилевского района не только работников одноименного лесхоза — приехали из Чаусского, Белыничского лесхозов, то есть из всех прилегающих районов. Всего было задействовано около 500 человек и 60 единиц техники, в том числе многооперационной. В самом городе тоже задействована такая техника, что позволяет в кратчайшие сроки разработать больше поврежденных деревьев, — вспомнил события первых дней после урагана первый замминистра.

Он добавил, что в перспективе Минлесхоз будет привлекать добровольцев для помощи:

— Думаю, мы будем проводить акции по посадке леса на месте буреломов. Чтобы лес восстановился, потребуется не менее 80 лет.

sb.by