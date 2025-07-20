Сегодня мы расскажем о ветеране Великой Отечественной войны Сергее Ивановиче Гаеве, уроженце д. Шарибовка.

Рос он в многодетной семье. После окончания восьмилетки пошел работать в колхоз, в полеводческую бригаду. В армию был призван 11 июня 1941 года.

На службу Сергей Гаев попал в Бессарабию, в город Аккерман. Был зачислен мастером-механиком авиавооружения в 282-ю авиационную дивизию 217-го авиаполка 16-й воздушной армии. Но прослужить довелось всего лишь 11 мирных дней… Началась война. Учебная обстановка сменилась на боевую.

Как вспоминал ветеран, утром, открыв капот самолета, он начал закладывать патроны. И вдруг в небе появились юнкерсы. Гул моторов нарастал. Сверху обрушился шквал огня. Практически все самолеты дивизии были уничтожены, погибло много людей. Сергею Ивановичу чудом удалось уцелеть. Оставшись без техники, авиадивизия по морю перебазировалась в Ростов-на-Дону. Там получили новые самолеты и вступили в боевые действия.

Сержант Гаев лично обслуживал самолет командира эскадрильи. Работали по ночам. Вечером с самолетов снимали вооружение, чистили, проверяли, а утром пилоты отправлялись на боевое задание. Провожать их всегда было тревожно, ведь никто не знал, вернутся они или нет. И многие не возвращались…

В 1943 году во время освобождения Гомельщины 282-я авиадивизия дислоцировалась под Черниговом. И каждое утро истребители, сопровождая штурмовики, отправлялись в направлении Гомеля. В одном из боев погиб командир эскадрильи, затем его заместитель. Это была тяжелая утрата для всех, а для Сергея Гаева вдвойне: он обоих отправлял в полет.

Шли ожесточенные бои. Каждый день летный состав нес большие потери. Зачастую бомбардировкам подвергались взлетные площадки, расположенные в десяти километрах от линии фронта. Во время такого налета Гаев получил ранение, но остался жив.

Сергею Ивановичу удалось побывать дома, когда освобождали Жлобин. «Наша дивизия тогда базировались в д. Телеши, что в Гомельском районе, – рассказывал фронтовик. – В одном из боев подбили самолет командира эскадрильи, и он вынужден был приземлиться в Шарибовке. Там тоже была взлетная полоса. Мы с командиром звена отправились туда, подправили боевое воздушное судно. Будучи на территории родной деревни, мне очень захотелось увидеть маму, ведь она осталась одна. Отец умер, когда мне было восемь лет. А шестеро нас братьев ушли на фронт. Я знал, как ей тяжело, сколько слез она выплакала, и попросил разрешения переночевать дома».

Когда боец вошел в избу, там было полно летчиков: они квартировали в деревне. Сергей представился. Мать стояла возле печи и сразу ничего не заметила. Тогда он подошел к ней и сказал: «Здравствуй, мама!» Женщина, обернувшись, растерялась и не могла произнести ни слова. Всю ночь они разговаривали, а утром сын отправился в свою дивизию.

С боями сержант Гаев прошел пол-Европы. Участвовал в освобождении Беларуси, Украины, Польши, Чехословакии, воевал на территории Германии, брал Берлин. За отличные боевые действия по освобождению городов Курска, Львова, Канатопа, Бахмача, Чернигова, Бобруйска, Калинковичей, Мозыря, Гомеля, Ковеля, Холма, Люблина, Праги, Варшавы, Лодзи, а также за взятие Кюстрына и Берлина указами Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина ему было объявлено 17 благодарностей. Кроме того, он награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Нужно сказать, что героизм наших летчиков неотделим от самоотверженного труда тех, кто готовил их боевые машины к полетам.

Из армии наш земляк демобилизовался в 1947 году. Вернувшись в родные края, вскоре обзавелся семьей, жить переехал в д. Липиничи. Более 10 лет работал бригадиром полеводческой бригады в местном хозяйстве, затем заместителем председателя колхоза по хозяйственной части. Но война в его памяти, как и у всех ветеранов, была незаживающей раной: она забрала родного брата, многих боевых товарищей, принесла советскому народу нечеловеческие муки и испытания.

Елена БЕЛКО