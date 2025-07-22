Энергетические напитки стали популярны среди молодых людей и подростков: быстрый прилив сил, бодрость, улучшение концентрации. Однако за эффектом временного подъема скрывается серьезный вред для организма. В состав энергетиков входят высокие дозы кофеина, таурина, сахара и различных стимуляторов, которые дают кратковременный эффект, но при этом перегружают сердце и нервную систему.

Частое употребление данных напитков повышает риск развития гипертонии, аритмии, нарушений сна, тревожности и хронической усталости. Особенно уязвимы подростки, ведь их организм еще не готов к такому химическому стрессу. Как предупреждают врачи, сочетание энергетиков с алкоголем – крайне опасная практика: это может привести к резкому ухудшению самочувствия, потере контроля над организмом и даже сердечному приступу.

Еще одна скрытая угроза – быстрое привыкание. Организм со временем перестает воспринимать обычные дозы кофеина, и человек вынужден увеличивать количество напитков, что лишь усугубляет проблему.

Чтобы чувствовать себя бодрым и активным, не нужны химические стимуляторы, подчеркивает врач-эпидемиолог Буда-Кошелевского райЦГЭ Наталья Грудачева. Полноценный сон, здоровое питание, физическая активность и прогулки на свежем воздухе – безопасный и надежный способ сохранить энергию и здоровье надолго.

Врач-эпидемиолог Буда-Кошелевского райЦГЭ Н.А. Грудачева