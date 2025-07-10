Дожди и грозы прогнозируются сегодня во многих районах Беларуси. Объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





При грозах местами возможны сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с. По востоку страны максимальная температура воздуха достигнет 30-34 градусов.

Будет облачно с прояснениями. Ветер переменных направлений 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха максимальная составит от 16 градусов по северо-западу до 34 градусов по востоку.