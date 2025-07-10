Жизнь и здоровье людей стоят во главе угла национальной безопасности Беларуси. Особая роль здесь у фармацевтической и микробиологической промышленности. За годы независимости Беларусь прошла в этом направлении большой путь — от выпуска скромной линейки лекарств до современного многопрофильного производства сложнейших медицинских препаратов. В новом выпуске YouTube-проекта БЕЛТА «По факту: решения Первого» мы расскажем, почему Александр Лукашенко потребовал заместить импортные лекарства и удалось ли властям реализовать эту стратегию, зачем Беларуси понадобился вакцинный центр и в какую ловушку мы все попали, когда, по словам Президента, «обалдели и перестали жить в гармонии с природой», о чем глава государства предупреждал частные аптеки и какое лекарство белорусский лидер считает самым эффективным и при этом — самым дешевым. Небольшой спойлер: оно у каждого под рукой.

Какие лекарства производят в Беларуси

Биотехнологии и фармацевтика давно вошли в число приоритетных векторов развития белорусского государства. Только один факт: в денежном выражении более половины лекарств в стране — отечественного производства. При этом в условных упаковках доля белорусских препаратов в аптеках составляет около 65%. И эта цифра растет.

Беларусь предлагает ряд уникальных лекарств для лечения онкологических, иммунных и сердечно-сосудистых заболеваний, противовирусные и антибактериальные препараты, а также средства для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, пищеварительного тракта, обмена веществ и другие. Но, конечно, так было не всегда.

История фармацевтической промышленности Беларуси началась 100 лет назад. В 20-е годы прошлого столетия в республике заработал химико-фармацевтический завод имени Первой пятилетки (ныне это предприятие «Белмедпрепараты»). Изначально здесь производили товары первой необходимости: порошки, мази, смеси. С течением времени линейка продукции расширилась и даже стала поставляться в дружественные СССР страны Европы, Азии и на Кубу.

«Свою историю мы отсчитываем с 1929 года. За это время было сделано многое. Сегодня мы имеем 12 основных производственных цехов и 6 вспомогательных цехов. Портфель компании насчитывает более 300 лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп. В первую очередь это онкология. Наше предприятие обладает достаточно широкой линейкой такого рода продуктов, и из года в год данная линейка лекарственных препаратов расширяется», — рассказал заместитель генерального директора РУП «Белмедпрепараты» по инновационному развитию Сергей Марченко.

Достаточно давно предприятие выпускает и инсулины. А с прошлого года — и в картриджах. Они используются в шприц-ручках.

«Кроме этого, в сотрудничестве с российской компанией мы вывели аналог инсулина — инсулин аспарт, ведется работа над другими аналогами инсулина. Инсулиновые аналоги — это наше будущее, поэтому эту линейку мы будем расширять», — сказал Сергей Марченко.

Как развивалась фармацевтическая промышленность Беларуси



С обретением независимости молодой республике необходимо было реорганизовать работу фармацевтической промышленности. Для сравнения: сегодня белорусские предприятия выпускают около 1,8 тыс. наименований лекарственных препаратов различных групп. А после распада Советского Союза в нашей стране производилось всего 105 наименований лекарственных средств. То есть в 17 раз меньше.

В итоге в 1992 году правительство создает Комитет по фармацевтической и микробиологической промышленности. Его главной задачей становится наращивание производства, расширение номенклатуры и повышение качества отечественных лекарств.

Следующий этап в развитии отрасли начался в 2000-х годах. Тогда Александр Лукашенко поставил задачу увеличить поставки отечественных медицинских препаратов на внутренний рынок до 50% в стоимостном выражении. На те времена белорусских лекарств было не более 25%, остальное приходилось закупать за рубежом. Цифра вроде бы и не маленькая. Но в такой ситуации, чтобы завоевать страну, и не надо угрожать ей танками и ракетами — достаточно прекратить поставки лекарств. Поэтому белорусские власти и решили серьезнейшим образом взяться за фармацевтическую промышленность: она стала важнейшей составляющей суверенитета и национальной безопасности.

«Мы договаривались, что к концу будущего года (читай: к концу пятилетки) минимум 50% лекарств у нас будет собственного производства. Лекарств, которые соответствуют мировому уровню. В противном случае нам другие лекарства не нужны. Белорусское производство лекарств должно быть на уровне мировых стандартов. Надо удовлетворить свой спрос, потому что полмиллиарда валюты мы на лекарства каждый год как минимум тратили, а может, даже больше. Поэтому надо импортозамещение провести», — подчеркивал Александр Лукашенко, принимая с докладом министра здравоохранения.

С 2011 года в Беларуси стали утверждать целевые государственные программы по развитию импортозамещающих производств фармацевтических субстанций, готовых лекарственных и диагностических средств и в целом по развитию фармацевтической промышленности. Как итог, за 2011-2019 годы общее количество организаций, занятых в производстве фармацевтических продуктов и препаратов, увеличилось с 63 до 100, а объем промышленного производства вырос в восемь раз — с Br163 млн до более чем Br1,3 млрд. На белорусском рынке ежегодно регистрируется от 60 до 100 новых отечественных препаратов.

«Беларусь — социальное государство, и укреплению здоровья людей мы придаем первостепенное значение. Так будет всегда. С этой целью мы проводим модернизацию медицинских учреждений, оснащаем их новейшим оборудованием. Готовятся квалифицированные специалисты и, самое главное, наращивается производство отечественных лекарственных средств. В Беларуси создана база для развития фармпромышленности. В 2010 году мною была поставлена задача довести долю отечественных препаратов на внутреннем рынке до 50%. Это один из вопросов национальной безопасности. Мы должны обеспечить население доступными качественными отечественными лекарствами», — потребовал глава государства на давнем совещании по развитию фармацевтической промышленности.

Для развития и укрепления фармацевтической и микробиологической промышленности в 2017 году глава государства распорядился создать холдинг «Белфармпром». Сегодня в нем девять предприятий: шесть производителей лекарственных средств, одна научная организация и один производитель изделий медицинского назначения. Еще с двумя десятками организаций у холдинга заключены соглашения о сотрудничестве.

Предприятия системы «Белфармпром» производят около половины лекарственных средств в Беларуси. На долю холдинга приходится фактически и половина экспортных поставок. Фармацевтическая продукция его организаций продается в 25 странах.





Почему Лукашенко требует контролировать цены на лекарства

На контроле Президента и цены в аптеках. Никто в убыток работать не будет, но и наживаться за счет людей, особенно торгующим организациям, позволить нельзя, убежден Александр Лукашенко.

«Правительством недавно было принято решение по пресечению необоснованного роста цен. Слушайте, 10% НДС — что такое 10%? Это ничто, но под это все начали поднимать цены», — сказал глава государства, принимая с докладом председателя КГК в марте 2021 года

«А некоторые и на 30% повысили», — заметил Василий Герасимов.

«Да. Значит, жесточайшим образом надо останавливать людей. Мы должны видеть и оптовиков, и розницу. Но самое главное — лекарства. Мы не должны позволить этим разного рода очумелым наживаться на бедах людей. Никто не пришел и не принес копейку из них для того, чтобы поддержать лечение от ковида. Никто, только государство. Уже миллиард долларов на это из всех источников страна затратила. Что, кто-то пришел из собственников аптек и прочих какие-то деньги дал? Никто не дал. У нас 50% государственных аптек, 50% примерно частных. Если в чувства не приведем частников, ну что же, тогда будут работать государственные аптеки. Но мы не можем позволить на здоровье людей наживаться», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Куда поставляются белорусские лекарства

Как отмечают в Министерстве здравоохранения, фармацевтическая промышленность Беларуси работает устойчиво. В 2024 году объем производства этой продукции составил практически Br2,5 млрд (по сегодняшнему курсу это более $800 млн). В фактических ценах уровень производства вырос на более чем 20%. И практически треть препаратов была поставлена за рубеж.

Экспортная стратегия белорусских предприятий предусматривает активный выход на рынки стран Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, арабских государств, развивающихся стран Африки. В этих регионах наиболее быстро растет потребление лекарств и увеличиваются государственные расходы на здравоохранение. Например, в прошлом году фармацевтические организации впервые отгрузили продукцию в Саудовскую Аравию, Сомали, ОАЭ и Катар.

Более того, Беларусь активно развивает сотрудничество в фармацевтической сфере со своими партнерами, предлагая им не только поставки, но и организацию совместных производств. Это возможность подставить друг другу плечо и выйти на рынки третьих стран.

Одна из последних таких договоренностей была достигнута на недавних переговорах президентов Беларуси и Кубы. По словам Александра Лукашенко, в ближайшее время ожидается открытие производственной линии совместного предприятия по выпуску белорусских медикаментов, предназначенных для кубинского рынка и стран Карибского бассейна.

Сколько требуется времени на разработку и выпуск лекарства

Сергей Марченко рассказал, что выпуск нового лекарства уходит не менее трех лет. Сперва необходимо разработать препарат. А для этого надо не только изучить стабильность готовой формы, но и подобрать состав, который бы обеспечивал совместимость компонентов. Кроме этого, все эти компоненты нужно предварительно закупить, проверить фармацевтико-технологические характеристики каждого ингредиента.

«После того как мы получим готовый продукт, мы разрабатываем методики контроля качества. Лекарственный препарат закладывается для испытаний стабильности, чтобы мы были уверены, что он будет отвечать требованиям качества в течение установленного срока годности. После этого идет достаточно длительная процедура государственной регистрации. После получения положительных заключений экспертов (это и фармакологи, и фармацевты) выносится решение о регистрации. И только после этого мы можем выпускать продукцию в оборот», — отметил заместитель гендиректора РУП «Белмедпрепараты».

Он добавил, что в древности не зря говорили, что любое лекарство есть яд: все зависит только от его количества. «Поэтому и требования, которые предъявляются к такого рода продуктам, должны быть максимально всеобъемлющими, чтобы обеспечить безопасность пациентов и гарантировать им качество продукта», — подчеркнул Сергей Марченко.

Зачем Беларуси свои вакцины

В начале 2020 года белорусская фармацевтическая промышленность столкнулась с вызовами пандемии. Но предприятия сумели мобилизовать ресурсы и приспособиться к сложившейся ситуации. Пандемия отчетливо продемонстрировала безальтернативность сильного государства в борьбе с кризисом и его последствиями.

«Необходимо активнее проектировать и строить новые объекты здравоохранения и дальше развивать свое производство лекарств. Вы увидели, насколько это перспективное направление, и та борьба, которая развернулась в мире за первенство создания вакцины от COVID-19, подтверждает мой тезис — на кону миллиарды долларов. А вспомните, буквально полторы пятилетки назад мы производили всего 13% собственных лекарств. Тогда Президент поставил жесткую задачу: 50%, не меньше. Сегодня имеем 60%, и это нас спасло», — заявил Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию в 2020 году.

Правда, на мировой арене было не все так гладко. Вакцины быстро стали элементом большой политики: одни лекарства не признавали, другие — навязывали. В общем, развернулись настоящие вакцинные войны. Беларусь, чтобы не стать случайной жертвой этих событий, тоже начала создавать собственную вирусную вакцину.

Однако с течением времени пандемия отступила, и, получается, вакцина от коронавируса сегодня не настолько актуальна, как пару лет назад. В организацию производства были вложены большие деньги, и Президент потребовал, чтобы они принесли отдачу. То есть если вакцина от коронавируса сегодня не востребована, то необходимо переориентировать производство, наладить импортозамещение наиболее популярных вакцин. Например, от гриппа.

«Обращаюсь к Министерству здравоохранения, Национальной академии наук: от вас требуются активная стратегия по выводу на рынок белорусских лекарств, вакцин, медицинского оборудования, постоянное содействие разработчикам и производителям, в том числе через госзаказ. Позиция не должна сводиться к роли шлагбаума — пропущу/запрещу. Работайте на опережение. Я не зря поручил создать у нас вакцинный центр. Это не только для того, чтобы произвести вакцину против коронавируса. Таких коронавирусов даже на нашей памяти, вашей памяти, особенно молодых, будет еще не единожды. Мир соткан из этих страшных вирусов. Мы обалдели, перестали жить в гармонии с природой. И за это будем платить. Поэтому надо создавать этот центр, который будет производить не просто любые антивирусные препараты, но и лекарства», — потребовал Президент спустя два года.

Какое лекарство самое лучшее

Объем мирового фармацевтического рынка, по данным Национального агентства инвестиций и приватизации, уже достиг $900 млрд. Вот-вот эта цифра увеличится в полтора раза. То есть Беларусь движется в правильном направлении, развивая фармацевтические производства.

Мы всегда говорим, что самое дорогое для человека — это здоровье. Но из-за того, что оно дается нам бесплатно, мы не всегда заботимся о себе как надо. Поэтому вот вам лайфхак. Самое эффективное лекарство от всех болезней, считает Александр Лукашенко, — это здоровый образ жизни и спорт. Президент подчеркивает, что особенно важно всячески стимулировать к этому детей и подростков. Поэтому в Беларуси строили, строят и продолжат строить физкультурные объекты — и районного, и международного класса. Согласитесь, лучше ходить туда, чем по больницам и аптекам.