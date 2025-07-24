Более пяти лет работает служба «одно окно» Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета в действующем формате. Со стороны государства, местной власти предпринимаются все необходимые меры для максимального охвата административных процедур, регламентированных законодательно для осуществления как по заявлениям граждан, так и в отношении субъектов хозяйствования. В службе «одно окно» сейчас доступны не все административные процедуры, которые в целом действуют в стране: на данном этапе обратиться можно за осуществлением по 229 административным процедурам, в том числе дополнительно переданным по распоряжению председателя райисполкома, определенных исходя из их востребованности, – по 10. В этой части хотелось бы отметить, что перечень административных процедур, осуществляемых через службу «одно окно», регулярно масштабируется.

Говоря о сроках выполнения административных процедур следует обозначить, что они очень разные, но индивидуально установлены правовыми актами, определяющими перечни административных процедур. В рамках этих перечней применительно к каждой конкретной процедуре определяется уполномоченный орган, исчерпывающий перечень документов, которые должен представить заинтересованное лицо, срок осуществления административной процедуры и вид платы — платная, бесплатная, госпошлина. Что касается службы «одно окно», то у неё основная цель — принятие документов и выдача административных решений. Есть ряд процедур, которые осуществляются день в день, 3-5 дней. Универсальный срок — не более 15 рабочих дней, но если есть необходимость запроса, то это может быть до месяца. С учетом сегодняшних реалий и возможности оперативного получения запрашиваемой информации вырабатываются меры по сокращению сроков принятия административных решений.

Показатель обращаемости в службу «Одно окно» постоянно растёт. В топе наиболее популярных административных процедур для граждан принятие решения о постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, регистрация договоров найма жилого помещения частного жилищного фонда, принятие решения о предоставлении адресной социальной помощи, постановка на учет детей в дошкольные учреждения, выдача разрешительной документации на возведение, реконструкцию капитальных строений, сооружений, выдача удостоверения пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Доступность осуществления административных процедур — это важный показатель дебюрократизации и повышения возможности реализации гражданином своих прав. Поэтому в практику работы служб «одно окно» внедрен принцип экстерриториальности по перечню, установленному правительством.

В рамках программ цифрового развития для граждан и субъектов хозяйствования создана инфраструктура электронных удобных коммуникаций, осуществляется перевод административных процедур в электронную форму. Гражданин, имея активированный личный кабинет на портале «Е-Паслуга», имеет возможность обратиться за осуществлением определенной административной процедурой и электронной услугой в службу «одно окно», если ему так удобнее.

Напоминаем, что служба «одно окно» Буда-Кошелевского райисполкома располагается по адресу: улица Ленина, 7 (1-й этаж здания райисполкома). Прием заинтересованных лиц осуществляется: понедельник, вторник, среда, пятница 8.00 — 17.00, четверг 8.00 — 20.00., перерыв на обед 13.00-14.00, суббота 9.00-13.00 Предварительная запись заинтересованных лиц осуществляется специалистами службы «одно окно» по телефону 8 (02336) 7- 28-34.

Единый справочно-информационный номер по оказанию консультативной помощи по вопросам осуществления административных процедур – 142.

Подробнее о порядке обращения за осуществлением административных процедур можно ознакомиться на официальном сайте Буда-Кошелевского райисполкома в разделе Одно окно: https://buda—koshelevo.gov.by/ru