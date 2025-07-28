Гражданам Республики Беларусь, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь предоставляются следующие льготы и компенсации в соответствии с Законом Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» от 6 января 2009 г. №9-З

Статья 18. Льготы гражданам, заболевшим и перенесшим лучевую болезнь, инвалидам (детям-инвалидам) вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий

Для 1 и 2 группы

— медицинское обслуживание при выходе на пенсию в организациях здравоохранения, к которым они были прикреплены по последнему месту работы, военной службы или службы;

— первоочередное определение в учреждения социального обслуживания, осуществляющие стационарное социальное обслуживание;

— выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднедневного заработка за календарные дни, удостоверенные листком нетрудоспособности;

(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 N 106-З)

— первоочередное обслуживание в организациях здравоохранения, связи, службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, технического обслуживания и ремонта транспортных средств;

— получение, если они состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилых помещений социального пользования государственного жилищного фонда, построенных за счет средств республиканского бюджета, направляемых на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь;

— бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов, металлоакрилатов (металлокомпозитов), металлокерамики и фарфора, а также нанесения защитно-декоративного покрытия из нитрид-титана) в государственных организациях здравоохранения по месту жительства, обеспечение иными техническими средствами социальной реабилитации в соответствии с Государственным реестром (перечнем) технических средств социальной реабилитации в порядке и на условиях, определяемых Советом Министров Республики Беларусь;

— бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах городских линий, внутреннем водном транспорте общего пользования, осуществляющем городские перевозки пассажиров в регулярном сообщении, городском электрическом транспорте и в метрополитене, на автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем городские автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, кроме такси, независимо от места жительства, а проживающие на территории сельсоветов, поселков городского типа и городов районного подчинения, являющихся административно-территориальными единицами, поселков городского типа, являющихся территориальными единицами (в случае, если они являются административными центрами районов), городов районного подчинения, являющихся территориальными единицами, — также на автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем междугородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, в пределах границ района по месту жительства;

— бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах региональных линий экономкласса, внутреннем водном транспорте общего пользования, осуществляющем пригородные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, кроме такси.

— 90-процентную скидку со стоимости лекарственных средств, выдаваемых по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, а с хирургическими заболеваниями — также перевязочных материалов (при наличии соответствующего медицинского заключения) в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь.

Граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, инвалиды I и II группы вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, не имеющие трудоспособных членов семьи, обязанных по закону их содержать, и проживающие одни либо только с инвалидами I или II группы и (или) с неработающими пенсионерами, достигшими общеустановленного пенсионного возраста, имеют право на:

— 50-процентную скидку с платы за техническое обслуживание и (или) пользование жилым помещением в пределах 20 квадратных метров общей площади занимаемого жилого помещения;

— 50-процентную скидку с платы за техническое обслуживание лифта и коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), газо-, электро- и теплоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами, снабжение сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных установок) по установленным в соответствии с законодательством Республики Беларусь субсидируемым государством тарифам (ценам) для населения в пределах утвержденных норм потребления, а проживающие в домах без центрального отопления — за топливо, приобретаемое в пределах норм, установленных законодательством Республики Беларусь для продажи населению.

Неработающие граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, неработающие инвалиды I и II группы вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, дети-инвалиды вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий имеют право на первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) или оздоровление (при отсутствии медицинских противопоказаний) в порядке и на условиях, определяемых законодательными актами Республики Беларусь.

Граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, инвалиды вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, дети-инвалиды вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий имеют право на:

— зачисление вне конкурса или преимущественное право на зачисление при равном общем количестве баллов для получения профессионально-технического образования, преимущественное право на зачисление при равном общем количестве баллов для получения среднего специального, высшего образования в порядке и на условиях, установленных законодательными актами Республики Беларусь, с обеспечением иногородних обучающихся местами для проживания в общежитиях на период обучения;

— прием вне конкурса на факультеты довузовской подготовки, подготовительные отделения с обязательным обеспечением иногородних обучающихся местами для проживания в общежитиях.

— использование трудового отпуска в летнее или другое удобное для них время, а также получение социального отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью 14 календарных дней в году;

— преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников при равной производительности труда и квалификации.

— первоочередное вступление в гаражные кооперативы и кооперативы, осуществляющие эксплуатацию автомобильных стоянок.

Для 3 группы

Граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, инвалиды вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий имеют право на:

— медицинское обслуживание при выходе на пенсию в организациях здравоохранения, к которым они были прикреплены по последнему месту работы, военной службы или службы;

— первоочередное определение в учреждения социального обслуживания, осуществляющие стационарное социальное обслуживание;

— выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднедневного заработка за календарные дни, удостоверенные листком нетрудоспособности;

— первоочередное обслуживание в организациях здравоохранения, связи, службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, технического обслуживания и ремонта транспортных средств;

— получение, если они состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилых помещений социального пользования государственного жилищного фонда, построенных за счет средств республиканского бюджета, направляемых на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь;

— зачисление вне конкурса или преимущественное право на зачисление при равном общем количестве баллов для получения профессионально-технического образования, преимущественное право на зачисление при равном общем количестве баллов для получения среднего специального, высшего образования в порядке и на условиях, установленных законодательными актами Республики Беларусь, с обеспечением иногородних обучающихся местами для проживания в общежитиях на период обучения;

— прием вне конкурса на факультеты довузовской подготовки, подготовительные отделения с обязательным обеспечением иногородних обучающихся местами для проживания в общежитиях.

— использование трудового отпуска в летнее или другое удобное для них время, а также получение социального отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью 14 календарных дней в году;

— преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников при равной производительности труда и квалификации.

Дети-инвалиды

Дети-инвалиды вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий имеют право на:

— бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь;

— первоочередное определение в учреждения социального обслуживания, осуществляющие стационарное социальное обслуживание;

— первоочередное обслуживание в организациях здравоохранения, связи, службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, технического обслуживания и ремонта транспортных средств.

Статья 19. Льготы гражданам, принимавшим участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 — 1987 годах в зоне эвакуации (отчуждения), и участникам ликвидации других радиационных аварий

— медицинское обслуживание при выходе на пенсию в организациях здравоохранения, к которым они были прикреплены по последнему месту работы, военной службы или службы;

— первоочередное определение в учреждения социального обслуживания, осуществляющие стационарное социальное обслуживание;

— первоочередное обслуживание в организациях здравоохранения;

— выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднедневного заработка за календарные дни, удостоверенные листком нетрудоспособности;

— использование трудового отпуска в летнее или другое удобное для них время, а также получение социального отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью 14 календарных дней в году;

— преимущественное право на зачисление при равном общем количестве баллов для получения профессионально-технического, среднего специального, высшего образования в порядке и на условиях, установленных законодательными актами Республики Беларусь, с обеспечением иногородних обучающихся местами для проживания в общежитиях на период обучения;

— прием вне конкурса на факультеты довузовской подготовки, подготовительные отделения с обязательным обеспечением иногородних обучающихся местами для проживания в общежитиях;

— преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников при равной производительности труда и квалификации;

— первоочередное вступление в гаражные кооперативы и кооперативы, осуществляющие эксплуатацию автомобильных стоянок.

Статья 20. Льготы гражданам, принимавшим участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988 — 1989 годах в зоне эвакуации (отчуждения), в 1986 — 1987 годах — в зоне первоочередного отселения или зоне последующего отселения, и участникам ликвидации других радиационных аварий

— медицинское обслуживание при выходе на пенсию в организациях здравоохранения, к которым они были прикреплены по последнему месту работы, военной службы или службы;

— выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднедневного заработка за календарные дни, удостоверенные листком нетрудоспособности;

— первоочередное определение в учреждения социального обслуживания, осуществляющие стационарное социальное обслуживание;

-первоочередное обслуживание в организациях здравоохранения.

— использование трудового отпуска в летнее или другое удобное для них время;

— преимущественное право на зачисление при равном общем количестве баллов для получения профессионально-технического, среднего специального, высшего образования в порядке и на условиях, установленных законодательными актами Республики Беларусь, с обеспечением иногородних обучающихся местами для проживания в общежитиях на период обучения;

— прием вне конкурса на факультеты довузовской подготовки, подготовительные отделения с обязательным обеспечением иногородних обучающихся местами для проживания в общежитиях;

— преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников при равной производительности труда и квалификации;

— первоочередное вступление в гаражные кооперативы и кооперативы, осуществляющие эксплуатацию автомобильных стоянок.

Статья 21. Льготы гражданам, постоянно (преимущественно) проживающим на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения

— выплату пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в размере 150 процентов этого пособия, предусмотренного законодательством Республики Беларусь;

— отпуск по беременности и родам женщинам с 27 недель беременности продолжительностью 146 календарных дней (в случае осложненных родов или рождения двух и более детей — 160 календарных дней) независимо от числа дней, фактически использованных до родов;

— преимущественное право на зачисление при равном общем количестве баллов для получения профессионально-технического, среднего специального, высшего образования в порядке и на условиях, установленных законодательными актами Республики Беларусь, с обеспечением иногородних обучающихся местами для проживания в общежитиях на период обучения;

— прием вне конкурса на факультеты довузовской подготовки, подготовительные отделения с обязательным обеспечением иногородних обучающихся местами для проживания в общежитиях;

— расторжение трудового договора при переселении без соблюдения предусмотренных законодательством Республики Беларусь сроков предупреждения нанимателя;

— первоочередное трудоустройство на новом месте жительства при переселении с учетом профессии и квалификации переселяемого. При отсутствии возможности такого трудоустройства им обеспечиваются предоставление другой работы с учетом их желания и общественных потребностей или возможность обучения новым профессиям (специальностям) с сохранением в установленном порядке заработной платы на период обучения.

Несовершеннолетние дети, постоянно (преимущественно) проживающие на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения, имеют право на:

— бесплатное санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) или оздоровление (при отсутствии медицинских противопоказаний) сроком до одного месяца в порядке и на условиях, определяемых законодательными актами Республики Беларусь;

— бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах региональных линий экономкласса, внутреннем водном транспорте общего пользования, осуществляющем пригородные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, кроме такси, в поездах региональных линий бизнес-класса, межрегиональных линий, вагонах или поездах международных линий формирования Белорусской железной дороги (в пределах Республики Беларусь), на внутреннем водном транспорте общего пользования, осуществляющем междугородные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, или автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем междугородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, от места жительства до места санаторно-курортного лечения и обратно, а также по направлению государственных организаций здравоохранения от места жительства до места диспансерного, амбулаторного или клинического обследования (лечения) и обратно в порядке и на условиях, определяемых Советом Министров Республики Беларусь;

— бесплатный проезд в пассажирских поездах или вагонах формирования Белорусской железной дороги, на автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем автомобильные перевозки пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении, от места жительства до места санаторно-курортного лечения или оздоровления и обратно при направлении на санаторно-курортное лечение или оздоровление в составе организованных групп в санаторно-курортные организации Республики Беларусь, в том числе расположенные за пределами Республики Беларусь;

— обеспечение бесплатным питанием на период получения общего среднего или специального образования на уровне общего среднего образования в начальных школах, базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях, учебно-педагогических комплексах (кроме средних школ — училищ олимпийского резерва), специальных общеобразовательных школах, вспомогательных школах.

Граждане, постоянно (преимущественно) проживающие на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения либо прибывшие в указанную зону до 1 января 1990 года, при переселении имеют право на получение жилых помещений государственного жилищного фонда, построенных за счет средств республиканского бюджета, направляемых на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь.

Статья 22. Льготы гражданам, постоянно (преимущественно) проживающим на территории радиоактивного загрязнения в зоне с правом на отселение

— выплату пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в размере 150 процентов этого пособия, предусмотренного законодательством Республики Беларусь;

— отпуск по беременности и родам женщинам с 27 недель беременности продолжительностью 146 календарных дней (в случае осложненных родов или рождения двух и более детей — 160 календарных дней) независимо от числа дней, фактически использованных до родов;

— преимущественное право на зачисление при равном общем количестве баллов для получения профессионально-технического, среднего специального, высшего образования в порядке и на условиях, установленных законодательными актами Республики Беларусь, с обеспечением иногородних обучающихся местами для проживания в общежитиях на период обучения;

— прием вне конкурса на факультеты довузовской подготовки, подготовительные отделения с обязательным обеспечением иногородних обучающихся местами для проживания в общежитиях;

— расторжение трудового договора при переселении без соблюдения предусмотренных законодательством Республики Беларусь сроков предупреждения нанимателя;

— первоочередное трудоустройство на новом месте жительства при переселении с учетом профессии и квалификации переселяемого. При отсутствии возможности такого трудоустройства им обеспечиваются предоставление другой работы с учетом их желания и общественных потребностей или возможность обучения новым профессиям (специальностям) с сохранением в установленном порядке заработной платы на период обучения.

Несовершеннолетние дети, постоянно (преимущественно) проживающие на территории радиоактивного загрязнения в зоне с правом на отселение, имеют право на:

— бесплатное санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) или оздоровление (при отсутствии медицинских противопоказаний) сроком до одного месяца в порядке и на условиях, определяемых законодательными актами Республики Беларусь;

— бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах региональных линий экономкласса, внутреннем водном транспорте общего пользования, осуществляющем пригородные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, кроме такси, в поездах региональных линий бизнес-класса, межрегиональных линий, вагонах или поездах международных линий формирования Белорусской железной дороги (в пределах Республики Беларусь), на внутреннем водном транспорте общего пользования, осуществляющем междугородные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, или автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем междугородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, от места жительства до места санаторно-курортного лечения и обратно, а также по направлению государственных организаций здравоохранения от места жительства до места диспансерного, амбулаторного или клинического обследования (лечения) и обратно в порядке и на условиях, определяемых Советом Министров Республики Беларусь;

— бесплатный проезд в пассажирских поездах или вагонах формирования Белорусской железной дороги, на автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем автомобильные перевозки пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении, от места жительства до места санаторно-курортного лечения или оздоровления и обратно при направлении на санаторно-курортное лечение или оздоровление в составе организованных групп в санаторно-курортные организации Республики Беларусь, в том числе расположенные за пределами Республики Беларусь;

— обеспечение бесплатным питанием на период получения общего среднего или специального образования на уровне общего среднего образования в начальных школах, базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях, учебно-педагогических комплексах (кроме средних школ — училищ олимпийского резерва), специальных общеобразовательных школах, вспомогательных школах.

Статья 23. Льготы гражданам, постоянно (преимущественно) проживающим на территории радиоактивного загрязнения в зоне проживания с периодическим радиационным контролем (г. Гомель)

— отпуск по беременности и родам женщинам с 27 недель беременности продолжительностью 146 календарных дней (в случае осложненных родов или рождения двух и более детей — 160 календарных дней) независимо от числа дней, фактически использованных до родов;

— преимущественное право на зачисление при равном общем количестве баллов для получения профессионально-технического, среднего специального, высшего образования в порядке и на условиях, установленных законодательными актами Республики Беларусь, с обеспечением иногородних обучающихся местами для проживания в общежитиях на период обучения;

— прием вне конкурса на факультеты довузовской подготовки, подготовительные отделения с обязательным обеспечением иногородних обучающихся местами для проживания в общежитиях.

Несовершеннолетние дети, постоянно (преимущественно) проживающие на территории радиоактивного загрязнения в зоне проживания с периодическим радиационным контролем, имеют право на:

— бесплатное санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) или оздоровление (при отсутствии медицинских противопоказаний) сроком до одного месяца в порядке и на условиях, определяемых законодательными актами Республики Беларусь;

— бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах региональных линий экономкласса, внутреннем водном транспорте общего пользования, осуществляющем пригородные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, кроме такси, в поездах региональных линий бизнес-класса, межрегиональных линий, вагонах или поездах международных линий формирования Белорусской железной дороги (в пределах Республики Беларусь), на внутреннем водном транспорте общего пользования, осуществляющем междугородные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, или автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем междугородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, от места жительства до места санаторно-курортного лечения и обратно, а также по направлению государственных организаций здравоохранения от места жительства до места диспансерного, амбулаторного или клинического обследования (лечения) и обратно в порядке и на условиях, определяемых Советом Министров Республики Беларусь;

— бесплатный проезд в пассажирских поездах или вагонах формирования Белорусской железной дороги, на автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем автомобильные перевозки пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении, от места жительства до места санаторно-курортного лечения или оздоровления и обратно при направлении на санаторно-курортное лечение или оздоровление в составе организованных групп в санаторно-курортные организации Республики Беларусь, в том числе расположенные за пределами Республики Беларусь;

— обеспечение бесплатным питанием на период получения общего среднего или специального образования на уровне общего среднего образования в начальных школах, базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях, учебно-педагогических комплексах (кроме средних школ — училищ олимпийского резерва), специальных общеобразовательных школах, вспомогательных школах.

Статья 24. Льготы гражданам, эвакуированным, отселенным, самостоятельно выехавшим с территории радиоактивного загрязнения из зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения

Граждане, эвакуированные, отселенные, самостоятельно выехавшие с территории радиоактивного загрязнения из зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения (включая детей, находившихся во внутриутробном состоянии), за исключением прибывших в указанные зоны после 1 января 1990 года, имеют право на:

— выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднедневного заработка за календарные дни, удостоверенные листком нетрудоспособности;

— использование трудового отпуска в летнее или другое удобное для них время.

Граждане, проживавшие до 1 января 1990 года и выехавшие с территории радиоактивного загрязнения из зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на протяжении всего периода после их выезда из указанных зон, имеют право на получение жилых помещений государственного жилищного фонда, построенных за счет средств республиканского бюджета, направляемых на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь.

Гражданам, получившим при переселении из зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения жилые помещения в домах государственного жилищного фонда, денежная компенсация за утраченные жилые дома и строения, принадлежавшие им на праве собственности, выплачивается в случае, если стоимость утраченных жилого дома и строений превышает стоимость жилого помещения по новому месту жительства, в размере разницы между этими стоимостями.

Гражданам, самостоятельно выехавшим из зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения и утратившим имущество в связи с переселением, а также гражданам, получившим в наследство либо по другим основаниям, предусмотренным законодательством Республики Беларусь, имущество, находящееся в указанных зонах, выплачивается денежная компенсация только за то имущество, которое не может быть использовано ими ввиду радиационного загрязнения.

Для установления статуса потерпевшего (с предоставлением льгот по статьям 21, 22, 23, 24) гражданам необходимо обращаться в службу «Одно окно» при райисполкомах (администрациях) по месту жительства.