В нашей стране существует база данных, содержащая информацию о трудоспособных гражданах, не занятых в экономике. В настоящее время, эти вопросы крайне важны, так как влияют на финансовое благополучие людей.

Нужно понимать, что граждане, признанные не занятыми в экономике, сталкиваются с существенными материальными последствиями. Прежде всего они обязаны оплачивать коммунальные услуги (отопление, горячую воду и газ) по полной стоимости, без государственных субсидий, что увеличивает их расходы на 20-50%. Такие лица лишаются доступа к льготным кредитам на жилье, субсидиям на строительство и другим социальным гарантиям, что особенно болезненно для малообеспеченных семей. Понимание этих норм помогает не только избежать неожиданных финансовых потерь, но и сохранить доступ к важным социальным льготам.

С апреля текущего года органами по труду совместно с органами внутренних дел проводится комплекс дополнительных мер по оказанию профилактического воздействия в отношении трудоспособных граждан, не занятых в экономике, который также включает работу с лицами, ведущими асоциальный образ жизни. Сотрудники Буда-Кошелевского РОВД продолжают посещать граждан, не занятых в экономике, с целью вовлечения их в трудовую деятельность. В процессе посещения им вручаются извещения о необходимости явиться в комиссию по координации работы по содействию занятости населения для решения вопросов, связанных с поиском работы и оплатой услуг ЖКХ. Те, кто подтверждает, что он работает или имеет другой источник дохода, могут быть исключены из базы трудоспособных граждан, не занятых в экономике.

Если человек считает, что его ошибочно включили в список не занятых, он может обратиться в комиссию по занятости и предоставить документы, подтверждающие его статус (трудовой договор, справку об обучении и т. д.).



