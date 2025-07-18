Поздравить молодого водителя РУП «Белоруснефть-Особино» Дмитрия Луткова приехали первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Ковалев, председатель Гомельской областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК Александр Гриньков и заведующий отделом социально-экономической работы Алексей Калашников, председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова, первый секретарь районного комитета ОО «БРСМ» Татьяна Хацулева.

Александр Гриньков отметил, что Дмитрий Лутков первый перевез тысячу тонн зерна в области среди молодых водителей и поблагодарил тракториста-машиниста за работу. От Гомельского областного исполнительного комитета, областного объединения профсоюзов, областного комитета Белорусского профсоюза работников АПК Александр Григорьевич вручил Дмитрию Луткову благодарственное письмо и денежный сертификат за трудовое участие в уборке урожая 2025 года. Со словами благодарности к герою жатвы обратились Александр Ковалев и Татьяна Хацулева.

К слову, Дмитрий – уроженец Буда-Кошелевского района, родился и вырос в д. Кошелево. После окончания школы пошел по стопам отца, став трактористом. В РУП «Белоруснефть-Особино» работает свыше 10 лет. Уже не первый год занимает лидирующие позиции в битве за урожай. Молодой аграрий душой прикипел к земле, с полной отдачей подходит к любому делу, а дома его всегда ждут жена и трое детей.