Начало уборочной страды отметили сегодня народным праздником «Зажинки». Первый сноп по традиции сжали на поле РУП «Белоруснефть-Особино» – флагмане растениеводческой отрасли района.



На праздник собрались руководство района, представители управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, руководители и специалисты сельхозпредприятий, идеологический и профсоюзный актив, экипажи комбайнеров, водители.

Участников нынешней жатвы с праздником поздравил председатель райисполкома Валентин Ундруль, пожелав хлеборобам здоровья, безопасной работы, достойной заработной платы и, конечно же, высоких намолотов. На плодотворную работу руководителей сельхозпредприятий района, механизаторов и водителей благословил настоятель Прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы в аг. Глазовка протоиерей Сергий Коржовник.

Под аутентичные обрядовые песни жнеи сжали первый сноп как символ богатства и благополучия и по доброй традиции вручили его главе района Валентину Ундрулю. Глава района дал старт уборочной кампании: мощные комбайны, как корабли в хлебном море, взяли курс на хлебные просторы.