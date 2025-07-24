В Беларуси в ночь на 27 июля ожидаются перебои в работе карт некоторых банков. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайты белорусских банков.

В связи с технологическими работами с 23.00 26 июля до 7.00 27 июля в подразделениях «Беларубанка», АИС «Расчет» (ЕРИП) и каналах дистанционного банковского обслуживания банка будут недоступны к совершению операции по вкладным и текущим счетам физических лиц, счетам по учету кредитной задолженности (погашение кредитов), действия по оформлению банковских платежных карточек. Также с 1.00 до 2.00 27 июля в подразделениях банка будут недоступны операции с денежной наличностью и платежными картами.

Кроме этого, о перебоях в работе с картами сообщает «БСБ Банк» — он совместно с партнерами совершает переход на новое программное обеспечение для работы с платежными картами и смежными сервисами. Для проведения необходимых технических работ в ночь на 27 июля с 1.50 до 7.00 временно будет приостановлена работа платежных карт, терминального оборудования и банкоматов.

В банках порекомендовали заранее совершить необходимые платежи, осуществить необходимые переводы по картам и иметь при себе наличные для комфортных расчетов.