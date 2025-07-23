План приема на бюджетную форму получения образования в вузах предварительно будет выполнен практически на 100%. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сообщил министр образования Андрей Иванец.

Министр констатировал, что в вузах закончился прием документов, и проходят внутренние вступительные испытания для поступающих по направлениям «искусство» и «физическая культура», а также для выпускников колледжей, желающих получит высшее образование. «До 27 июля состоится зачисление в университеты, поэтому сегодня мы можем уже видеть первые итоги и тенденции этой вступительной кампании. В отличие от прошлого года она прошла значительно активнее. Об этом свидетельствуют и конкурсы, и проходные баллы. В целом план приема на бюджетную форму предварительно будет выполнен на 99,4%, то есть у нас практически стопроцентная результативность», — проинформировал Андрей Иванец.

Он отметил, что сегодня особое внимание приковано к тем кадрам, которые нужны экономике страны. «Первое — это кадры для агропромышленного комплекса. Два из четырех вузов сельскохозяйственного профиля в полном объеме выполнили цифры приема. В этом году бюджетный набор у них по плану был порядка 2 тыс. человек. Здесь имеется незначительный недобор в 80 вакантных мест. После 27 июля и зачисления, мы полагаем, что и сельскохозяйственная академия в Горках и Витебская ветеринарная академия объявят дополнительный набор. И ребята, которые хотят выбрать эти профессии, смогут претендовать на эти места. Привлекательность аграрных специальностей по сравнению с прошлым годом выросла в разы, об этом говорит статистика. Второе — в этом году был рекордный набор на педагогические специальности — 3,9 тыс. ребят поступили и в настоящее время зачисляются. Хорошие конкурсы были на «дошкольном образовании», например, в педагогическом университете — 1,4 человека на место. Востребовано филологическое направление, например, на белорусский язык и литературу конкурс был порядка 1,7 человек на место в БГПУ, 1,4 человека на место — на переводческом направлении в МГЛУ», — рассказал руководитель образовательного ведомства.

Кроме того, министр отметил востребованность инженерных профессий. «Ребята, сдававшие физику и математику, были нацелены в том числе на инженерные профессии. Поэтому практически из 4 тыс. мест планового приема на педагогические специальности у нас осталось всего лишь 46 мест физико-математического профиля. Это связано в первую очередь с увеличением набора будущих учителей в Белорусский государственный университет. На каждом профильном факультете мы набрали по две группы будущих учителей физики, математики, информатики, биологии, химии и географии. В целом хотел бы сказать, что план приема в этом году выполнен практически на 100%. Полагаем, что ребята будут удовлетворены», — подчеркнул Андрей Иванец.

В вузы страны подали документы более 4 тыс. медалистов, более 1,6 тыс. обладателей красных дипломов колледжей, а также порядка 250 победителей республиканских олимпиад.