Узнали, сколько нужно заплатить за пользование учебниками родителям дошколят, учащихся начальной школы, среднего звена, старших классов в новом учебном году.

Согласно белорусскому законодательству, плата за пользование учебниками для школьников и дошколят привязана к базовой величине. Для учащихся школ и гимназий она установлена на уровне 50% от размера базовой, для воспитанников детских садов – 20%.

Причем не имеет значения, идет ребенок в 1-й класс или учится в выпускном – 9-м или 11-м. Размер оплаты прописан в Постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 2011 г. №839 «О размере и порядке взимания платы за пользование учебниками и (или) учебными пособиями и порядке предоставления их в бесплатное пользование».

Напомним, что в 2025 г. базовая величина в Беларуси установлена в размере 42 руб. Из этого следует, что для учеников, получающих среднее образование с 1-го по 11-й классы, плата за пользование школьными учебниками в 2025/2026 учебном году составит 21 руб., год назад пособия были дешевле на 1 руб. и обходились в 20 руб. Учебники для дошколят в новом учебном году будут стоить на 40 коп. дороже по сравнению с прошлым годом, за них придется заплатить 8 руб. 40 коп.

Внести плату за пользование учебными пособиями родители обязаны до 1 октября 2025 года.

Как оплатить школьные учебники?

Получить книги для учебы школьники смогут после предъявления квитанции об оплате за пользование учебниками. Сделать это можно посредством инфокиоска, посещения отделения банка или почты, с помощью системы платежей «Расчет» (ЕРИП).

Если же деньги вносились через автоматизированную информационную систему ЕРИП, то предоставлять в школу документ, подтверждающий внесение платы, не требуется. Этот факт автоматически подтвердит информация об оплате, которая содержится в системе расчетов.

Причем все в том же постановлении правительства №839 прописан один важный нюанс: учебники школьникам выдают, если в предыдущем учебном году учащиеся вернули пособия в школьную библиотеку.

А вот если в течение учебного года школьник перейдет из одной школы в другую, то учебники придется вернуть. Факт оплаты за пользование школьными пособиями зафиксируют в личной карточке учащегося. На основании записи в новом учебном заведении выдадут такой же комплект книг по предметам для учебы.

Кто имеет право на льготы по оплате за учебники?

Кодекс Республики Беларусь об образовании предусматривает, что дети из многодетных семей вправе пользоваться учебниками со снижением оплаты на 50%. Таким образом, для них пособия обойдутся всего в 10 руб. 50 коп.

Также установлен ряд категорий школьников, которые могут бесплатно пользоваться учебниками, в их число входят:

— учащиеся санаторных школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений и специальных лечебно-воспитательных учреждений;

— лица с особенностями психофизического развития;

— дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

— дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, инвалиды с детства;

— лица, осваивающие содержание образовательной программы дошкольного образования и страдающие онкологическими заболеваниями или больные туберкулезом;

— учащиеся, которые воспитываются в семьях, что получают государственные пособия на детей старше трех лет из отдельных категорий семей;

— дети, у которых один из родителей, усыновителей (удочерителей) является инвалидом I или II групп.

Какие документы требуются для получения льгот по оплате за учебники?

Чтобы реализовать свое право на льготу по оплате за школьные пособия, в школу (гимназию) в зависимости от ситуации нужно представить:

— удостоверение многодетной семьи – для многодетных семей;

— удостоверение инвалида – для семей, в которых один или оба родителя инвалиды I или II группы, а также для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, инвалидов с детства;

— заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации – для лиц с особенностями психофизического развития;

— выписку из медицинских документов – для детей, получающих дошкольное образование и страдающих онкологическими заболеваниями, больных туберкулезом;

в некоторых случаях пригодится и свидетельство о рождении ребенка.

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