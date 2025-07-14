В Беларуси 15 июля будет действовать предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях, объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и сильных ливней. Об этом сообщает sb.by со ссылкой на пресс-службу Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник, 15 июля, ожидается переменная облачность. На большей части территории страны кратковременные дожди, грозы. Днем при грозах местами сильные ливни. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3–8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +12… +18 °С, днем +23… +29 °С.

В последующие два дня дожди и грозы сохранятся.

В среду, 16 июля, ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью местами кратковременные дожди, днем на большей части территории республики дожди, местами по северу сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, западный, 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, днем в отдельных районах до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью +11… +17 °С, днем от +20 °С по северо-западу до +28 °С по юго-востоку.

В четверг, 17 июля, облачно с прояснениями. Ночью местами кратковременные дожди, днем на большей части территории страны дожди, местами по югу сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, днем в отдельных районах до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью +11… +17 °С, днем +20… +27 °С, местами по западу +18… +19 °С.