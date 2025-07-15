В среду, 16 июля, в нашей стране объявлен оранжевый уровень опасности. Причина в том, что на большей части территории страны ожидаются грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами 15–20 м/с. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Завтра, 16 июля, ночью прогнозируется переменная облачность, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Днем будет облачно с прояснениями, на большей части территории — кратковременные дожди, грозы, местами мощные ливни. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный, 4–9 м/с, при грозах его порывы будут достигать 14 м/с, в дневные часы — местами шквалистое усиление ветра порывами 15–20 м/с. Ночью столбики термометров будут показывать +12… +18 °С, днем будет от плюс 20 по западу до 29 градусов тепла по юго-востоку.

В четверг, 17 июля, по прогнозам синоптиков, ночью местами пройдут кратковременные дожди. В дневные часы на большей части территории Беларуси дожди, местами сильные. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, 4–9 м/с, при грозах порывистый до 14 м/с, днем в отдельных районах — до 15–20 м/с. Ночью ожидается +11… +17 °С, днем будет от 18 градусов выше нуля по западу до +26 °С по юго-востоку.

В пятницу, 18 июля, на большей части территории будут идти дожди, ночью во многих районах, днем местами — сильные. В отдельных районах прогнозируются грозы, не исключен град. Ветер переменных направлений, 4–9 м/с, при грозах — порывы до 14 м/с, в отдельных районах 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +11… +17 °С, днем будет от плюс 17 по западу до +26°С по юго-востоку.