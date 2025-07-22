25 июля в Беларуси проводится Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Позаботься о себе и своих близких!», направленный на пропаганду использования средств пассивной безопасности (ремней, детских удерживающих устройств, шлемов).

За 6 месяцев текущего года на дорогах Гомельской области зарегистрировано 188 ДТП, в которых 33 человека погибли и 201 с травмами различной степени тяжести госпитализирован. А ведь эти цифры могли быть значительно меньше, если бы граждане не пренебрегали правилами дорожного движения и не отказывались от использования ремней безопасности и специальных удерживающих устройств при перевозке маленьких пассажиров в частности, отправляясь в поездки даже на короткие расстояния.

Именно использование ремней безопасности – самый простой способ улучшить свою безопасность в любом транспортном средстве, и неважно, водитель вы или пассажир. Последнее дорожно-транспортное происшествие – тому подтверждение. В Житковичском районе в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли 3 человека, 1 тяжело травмирован. Ни один из пассажиров, в том числе и водитель, не были пристегнуты ремнями безопасности.

Эти средства защиты несут ответственность за тысячи жизней путем удерживания пассажиров в наиболее безопасном положении на своем месте. Сделаны они из специального материала, отличительными характеристиками которого являются прочность и возможность так растягиваться, чтобы уменьшить энергию от внезапного столкновения, сглаживая эффект удара. Как показывают наблюдения специалистов, под действием силы инерции люди, перемещаясь, ударяются о различные предметы интерьера, друг о друга, выбрасываются через лобовое стекло. Именно в этот момент они в основном и получают травмы. Поэтому роль и значение ремней безопасности в предотвращении передвижения человека внутри автомобиля во время его столкновения неоспоримо велика.

Применение ремней безопасности во время движения может спасти вашу жизнь, но только в том случае, если вы пользуетесь ими должным образом. Как же правильно пристегиваться? Ремень должен идти через плечо и должен быть максимально удобен для тела. Если во время ДТП плечевой ремень был пристегнут неправильно, это может привести к травме рёбер, гематомам или ранам внутренних органов. Поясной ремень должен лежать низко над бедрами, а не на животе. Важно помнить, что использование ремней безопасности обязательно как на передних, так и на задних сиденьях всех транспортных средств, оборудованных ими.

Немаловажной в легковом автомобиле является перевозка самых главных пассажиров – детей. Она должна быть безопасной. Помните, что, согласно п.178 ПДД, перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, осуществляется с использованием:

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до 5 лет;

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от 5 до 12 лет.

Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования детских удерживающих устройств, если рост ребенка превышает 150 см, а также в автомобиле-такси.

Запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен.

Запрещается перевозка детей до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла, мопеда.

Запрещено также при перевозке держать детей на руках, так как при столкновении, например, на скорости 40 км/ч, ребенок весом 5,5 кг оказывает нагрузку на руки держащего, равноценную 110 кг. Удержать такой вес, особенно женщинам, вряд ли удастся.

Самых маленьких детей в возрасте до 18 месяцев безопаснее всего перевозить в детском сиденье, установленном сзади спинкой вперед. Так при столкновении обеспечивается хорошая защита затылка и спины. Кроме того, детские сиденья для детей весом 9-18 кг должны оборудоваться ремнями с пятью точками крепления. Такая схема позволяет распределить ударную нагрузку при столкновении по большей поверхности тела ребенка, чем снижается вероятность получения тяжелых травм.

Не стоит забывать и об основных правилах эксплуатации детских удерживающих устройств:

для обеспечения безопасности при перевозке детей, а также в процессе установки и использования удерживающих устройств следуйте заводской инструкции:

каждый ребенок должен быть обеспечен своим удерживающим устройством (устройства, рассчитанные на двоих детей одновременно, не производятся):

проверяйте крепление устройства к автомобилю перед каждой поездкой, даже если в нем нет маленького пассажира, – незакрепленное кресло представляет серьезную опасность;

обязательно используйте удерживающие устройства и пристегивайте детей ремнями безопасности, независимо от продолжительности поездки;

при применении штатных ремней безопасности для фиксации детей старше 3-4 лет следите, чтобы они охватывали туловище через плечо и в районе пояса;

— если вес и размеры ребенка превысили допустимую величину, замените специализированное устройство на другое или подгоните универсальное под необходимые размеры.

Водителю, в автомобиле которого находится ребенок, следует быть максимально сосредоточенным и не совершать необдуманных поступков за рулем.

Поощряйте своих детей, чтобы они использовали детский ремень безопасности. Покажите им, что мама и папа пристегиваются сами, поэтому они должны делать то же самое. Будьте примером для подражания.

Согласно пункту 9,5 ПДД, допускается не пристегиваться ремнем безопасности только:

лицам, обучающим управлению механическим транспортным средством, когда им управляет ученик (сам он должен быть пристегнут):

пассажирам автомобиля оперативного назначения:

водителям автомобиля-такси при движении в населенном пункте во время перевозки пассажира;

пассажирам и водителям с медицинскими противопоказаниями, перечень которых определяется Министерством здравоохранения.

В иных случаях при управлении транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, а также при перевозке пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства они предусмотрены, а равно управление мотоциклом, мопедом либо перевозка на них пассажиров без мотошлемов или с незастегнутыми мотошлемами наступает административная ответственность согласно действующему законодательству в виде наложения штрафа в размере до 1 базовой величины. При повторном нарушении вышеуказанных норм в течение года штраф составит от 2 до 5 базовых величин.

За неиспользование детского удерживающего устройства в случаях, когда оно обязательно, предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа в размере до 4 базовых величин. В случае неиспользования детского удерживающего устройства повторно в течение одного года после наложения административного взыскания водитель может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере от 2 до 8 базовых величин.

Уважаемые водители! Не позволяй те себе или тем, кто оказался рядом с вами в автомобиле, стать еще одной единицей в печальной статистике ДТII. Пристегивайтесь и напоминайте об этом своим друзьям, даже если вы просто переезжаете из одной стоянки на другую. Сохраните здоровье и жизнь свою и ваших близких!