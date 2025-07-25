Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной службы района, примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем тех, кто первым приходит на помощь попавшим в беду и вступает в борьбу с беспощадной огненной стихией. Во все времена ваша профессия считалась одной из самых рискованных, требующих от человека высочайшего мастерства, дисциплинированности, способности быстро принять единственно верное решение в экстремальных условиях.

Мужество и отвага, стойкость и самоотверженность, готовность по первому зову спасать из огня тех, кому грозит опасность, – отличительные качества пожарных. Вы – пример безупречного профессионализма и верного служения Отчизне.

Спасибо вам за оперативное реагирование на любую нештатную ситуацию, за неустанную профилактическую работу. Крепкого вам здоровья, мира и добра, успехов в нелегкой профессии и, конечно же, сухих рукавов!