Четыре года работы, десятки тысяч страниц документов, сотни свидетелей – все это, чтобы восстановить правду и не допустить ее забвения. Заместитель руководителя следственной группы Генеральной прокуратуры по уголовному делу о геноциде белорусского народа Сергей Шикунец выступил перед участниками II пленума профсоюза работников леса и природопользования, чтобы рассказать, как расследуются преступления 80-летней давности и зачем это делается.



Следственная группа уже изучила более 190 тыс. фильтрационных дел, свыше 11 тыс. томов архивных документов, 42 тыс. уголовных дел. В том числе, послевоенных уголовных дел над предателями и коллаборационистами. Но, по словам Сергея Шикунца, никакие бумаги не заменят голос живого свидетеля.

– В шестилетнем возрасте у него на глазах живьем закопали родителей, – вспоминает прокурор рассказ одного из очевидцев нацистских зверств. ­– Он до сих пор это помнит. Даже помнит, как выглядел клинок лопаты, какое там было клеймо, надпись. Представляете, как люди с этим живут?

Благодаря подобным сведениям удалось установить более 166 ранее неизвестных мест массовых захоронений, 101 лагерь смерти, свыше 40 карательных операций и не менее 3 500 уничтоженных деревень, не фигурировавших ранее в официальной статистике. 104 из них повторили судьбу Хатыни: так и не возродились, сгорев вместе с жителями.

Одно из таких ранее неизвестных мест – урочище в Уручье под Минском. Там специалисты обнаружили одно из самых массовых мест уничтожения мирного населения в годы Великой Отечественной войны.

– Мы обозначили периметр и умышленно приостанавливали раскопки, – рассказывает Сергей Шикунец. – Не изымали останки сразу, а водили людей, чтобы они сами все увидели. Потом начали изъятие – сначала верхний слой, всего до 5-6 слоев. Людей штабелями укладывали. Там видны детские скелетики, женская одежда… Одна из экскурсанток даже попросилась прочитать стихотворение. Читала и плакала.

Таким образом, прокуратура не только расследует дело о геноциде, но и использует выявленные факты и материалы для воспитания подрастающего поколения. Чтобы у детей не замыливались глаза, чтобы они всегда помнили мрачные страницы истории своей страны.



Сергей Шикунец отмечает: сейчас у многих даже совсем неглупых молодых людей возникают очень странные вопросы, вызванные отсутствием глубоких знаний.

– Встречался с молодежью в одном из минских кинотеатров. Один из студентов спрашивает: «Не считаете ли вы, что если бы у Великой Отечественной войны был иной исход, то не было бы и августа 2020-го?» То есть, он буквально спросил: не считаете ли вы, что если бы тогда победил Гитлер, Беларусь стала бы частью этой новой Европы? И ведь не оппозиционер какой-то, не провокатор. Искренне интересовался, – сокрушается Шикунец. – Мне пришлось рассказать ему о планах «Ост», «Барбаросса» и «Ольденбург», в рамках которых уничтожению подлежало 75% местного населения. А еще я поинтересовался, кто были его бабушка и дедушка. Выяснилось, что дедушка был простой водитель, а бабушка – заведующая поликлиникой. Ну я его и спросил: как думаешь, твои бабушка с дедушкой дожили бы до этой «новой Европы»? Нужны ли были Германии обычные водитель и медработник или они пополнили бы те самые 75%?

Именно поэтому, утверждает Сергей Шикунец, расследование продолжается. Не ради формальностей, не ради цифр, а ради памяти. Чтобы каждый монумент и памятник на территории Беларуси имел голос, лицо и имя для потомков.

Стоит отметить, что работа, которую Беларусь проводит по сохранению этой памяти, дает свои плоды. Это подтвердил и присутствовавший на пленуме председатель профсоюза работников леса и природопользования Юрий Шумский:

– Как раз недавно были с внуком в Красном Береге, где находится знаменитый мемориал. Мы шли по этому мемориалу, слушали экскурсовода. А потом внук дергает меня за рукав… – тут Юрию Ивановичу и самому пришлось пару раз вздохнуть и выдохнуть, чтобы продолжить. – Подергал он меня за рукав и говорит: «Дедушка, можно нам отойти? Я хочу поплакать».

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