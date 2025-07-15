Традиционно с 1 по 31 августа в Буда-Кошелевском районе проводится благотворительная акция «Соберем портфель первокласснику». Её цель – оказать помощь детям, находящимся в социально опасном положении, а также детям-сиротам, детям из многодетных семей. Относится она и к семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Отдел образования райисполкома предлагает всем желающим принять участие в благотворительной акции. К сожалению, не все семьи могут обойтись при подготовке детей к школе своими силами. Дети – цветы жизни, и мы можем сделать так, чтобы все они в равной степени были обеспечены необходимыми для учёбы принадлежностями.
Перечень для учащихся с 1 по 11 класс:
Для учащихся I классов:
- школьный ранец (портфель или рюкзак);
- тетради (в косую линейку – 3-8 шт., в крупную клетку – 3-8 шт.);
- набор обложек для книг для 1 класса;
- пенал;
- папка для тетрадей;
- ручка шариковая (2-10 шт.);
- простой карандаш (2-6 шт.);
- линейка 20 см (деревянная);
- точилка закрытая;
- ластик;
- цветные карандаши (12 цветов);
- цветные ручки;
- альбом или блок для рисования;
- краски акварельные;
- гуашь;
- кисточки для рисования разных размеров;
- стакан-непроливайка для воды;
- набор цветной бумаги;
- набор цветного картона;
- набор белого картона;
- клей ПВА;
- ножницы с тупыми концами;
- пластилин, стеки, дощечка для пластилина;
- палочки для счета;
- веер гласных букв, веер согласных букв (русск/бел.);
- веер цифр до 20;
- подставка для книг.
Для учащихся II-IV классов:
- школьный ранец (портфель или рюкзак);
- тетради: в узкую линейку без косой разлиновки (8-10 шт., для II класса), в широкую линейку (10-15 шт., для II-IV классов), в мелкую линейку (10-15 шт., для II-IV классов);
- пенал;
- дневник;
- обложка для дневника;
- обложки для тетрадей (10-15 шт.);
- набор обложек для книг (для II-IV классов);
- папка для тетрадей;
- ручка шариковая (2-10 шт.);
- простой карандаш (2-6 шт.);
- линейка;
- точилка для карандашей;
- ластик;
- цветные карандаши (12 цветов);
- цветные ручки;
- угольник (для III-IV классов);
- циркуль (IV класс);
- альбом или блок для рисования;
- краски акварельные;
- гуашь;
- кисточки для рисования разных размеров;
- стакан-непроливайка для воды;
- набор цветной бумаги;
- набор цветного картона;
- набор белого картона;
- клей ПВА;
- ножницы с тупыми концами;
- пластилин, стеки, дощечка для пластилина;
- подставка для книг.
Для учащихся V-IX классов:
- школьный рюкзак (рюкзак или портфель);
- дневник;
- тетради в линейку (15-20 шт.);
- тетради в клеточку (15-20 шт.);
- тетради по 24 листа (5-10 шт.);
- обложки на дневник, книги, тетради;
- ручки шариковые (2-10 шт.);
- простой карандаш (2-6 шт.);
- карандаши цветные;
- точилка для карандашей;
- ластик;
- линейка;
- транспортир;
- циркуль;
- пенал;
- альбом для рисования или блок по черчению;
- контурные карты по географии и истории;
- клей ПВА;
- ножницы;
- цветная бумага, цветной картон (для V-VI классов).
Для учащихся X-XI классов:
- школьный рюкзак (рюкзак или портфель);
- дневник;
- тетради в линейку (15-20 шт.);
- тетради в клеточку (15-20 шт.);
- тетради по 24 листа (5-10 шт.);
- обложки на дневник, книги, тетради;
- ручки шариковые (2-10 шт.);
- простой карандаш (2-8 шт.);
- точилка для карандашей;
- транспортир;
- циркуль;
- пенал;
- контурные карты по географии и истории.