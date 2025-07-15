Традиционно с 1 по 31 августа в Буда-Кошелевском районе проводится благотворительная акция «Соберем портфель первокласснику». Её цель – оказать помощь детям, находящимся в социально опасном положении, а также детям-сиротам, детям из многодетных семей. Относится она и к семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Отдел образования райисполкома предлагает всем желающим принять участие в благотворительной акции. К сожалению, не все семьи могут обойтись при подготовке детей к школе своими силами. Дети – цветы жизни, и мы можем сделать так, чтобы все они в равной степени были обеспечены необходимыми для учёбы принадлежностями.

Перечень для учащихся с 1 по 11 класс:

Для учащихся I классов:

школьный ранец (портфель или рюкзак);

тетради (в косую линейку – 3-8 шт., в крупную клетку – 3-8 шт.);

набор обложек для книг для 1 класса;

пенал;

папка для тетрадей;

ручка шариковая (2-10 шт.);

простой карандаш (2-6 шт.);

линейка 20 см (деревянная);

точилка закрытая;

ластик;

цветные карандаши (12 цветов);

цветные ручки;

альбом или блок для рисования;

краски акварельные;

гуашь;

кисточки для рисования разных размеров;

стакан-непроливайка для воды;

набор цветной бумаги;

набор цветного картона;

набор белого картона;

клей ПВА;

ножницы с тупыми концами;

пластилин, стеки, дощечка для пластилина;

палочки для счета;

веер гласных букв, веер согласных букв (русск/бел.);

веер цифр до 20;

подставка для книг.

Для учащихся II-IV классов:

школьный ранец (портфель или рюкзак);

тетради: в узкую линейку без косой разлиновки (8-10 шт., для II класса), в широкую линейку (10-15 шт., для II-IV классов), в мелкую линейку (10-15 шт., для II-IV классов);

пенал;

дневник;

обложка для дневника;

обложки для тетрадей (10-15 шт.);

набор обложек для книг (для II-IV классов);

папка для тетрадей;

ручка шариковая (2-10 шт.);

простой карандаш (2-6 шт.);

линейка;

точилка для карандашей;

ластик;

цветные карандаши (12 цветов);

цветные ручки;

угольник (для III-IV классов);

циркуль (IV класс);

альбом или блок для рисования;

краски акварельные;

гуашь;

кисточки для рисования разных размеров;

стакан-непроливайка для воды;

набор цветной бумаги;

набор цветного картона;

набор белого картона;

клей ПВА;

ножницы с тупыми концами;

пластилин, стеки, дощечка для пластилина;

подставка для книг.

Для учащихся V-IX классов:

школьный рюкзак (рюкзак или портфель);

дневник;

тетради в линейку (15-20 шт.);

тетради в клеточку (15-20 шт.);

тетради по 24 листа (5-10 шт.);

обложки на дневник, книги, тетради;

ручки шариковые (2-10 шт.);

простой карандаш (2-6 шт.);

карандаши цветные;

точилка для карандашей;

ластик;

линейка;

транспортир;

циркуль;

пенал;

альбом для рисования или блок по черчению;

контурные карты по географии и истории;

клей ПВА;

ножницы;

цветная бумага, цветной картон (для V-VI классов).

Для учащихся X-XI классов: