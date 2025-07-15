Традиционно с 1 по 31 августа в Буда-Кошелевском районе проводится благотворительная акция «Соберем портфель первокласснику». Её цель – оказать помощь детям, находящимся в социально опасном положении, а также детям-сиротам, детям из многодетных семей. Относится она и к семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Отдел образования райисполкома предлагает всем желающим принять участие в благотворительной акции. К сожалению, не все семьи могут обойтись при подготовке детей к школе своими силами. Дети – цветы жизни, и мы можем сделать так, чтобы все они в равной степени были обеспечены необходимыми для учёбы принадлежностями.

Перечень для учащихся с 1 по 11 класс:

Для учащихся I классов:

  • школьный ранец (портфель или рюкзак);
  • тетради (в косую линейку – 3-8 шт., в крупную клетку – 3-8 шт.);
  • набор обложек для книг для 1 класса;
  • пенал;
  • папка для тетрадей;
  • ручка шариковая (2-10 шт.);
  • простой карандаш (2-6 шт.);
  • линейка 20 см (деревянная);
  • точилка закрытая;
  • ластик;
  • цветные карандаши (12 цветов);
  • цветные ручки;
  • альбом или блок для рисования;
  • краски акварельные;
  • гуашь;
  • кисточки для рисования разных размеров;
  • стакан-непроливайка для воды;
  • набор цветной бумаги;
  • набор цветного картона;
  • набор белого картона;
  • клей ПВА;
  • ножницы с тупыми концами;
  • пластилин, стеки, дощечка для пластилина;
  • палочки для счета;
  • веер гласных букв, веер согласных букв (русск/бел.);
  • веер цифр до 20;
  • подставка для книг.

 

Для учащихся II-IV классов:

  • школьный ранец (портфель или рюкзак);
  • тетради: в узкую линейку без косой разлиновки (8-10 шт., для II класса), в широкую линейку (10-15 шт., для II-IV классов), в мелкую линейку (10-15 шт., для II-IV классов);
  • пенал;
  • дневник;
  • обложка для дневника;
  • обложки для тетрадей (10-15 шт.);
  • набор обложек для книг (для II-IV классов);
  • папка для тетрадей;
  • ручка шариковая (2-10 шт.);
  • простой карандаш (2-6 шт.);
  • линейка;
  • точилка для карандашей;
  • ластик;
  • цветные карандаши (12 цветов);
  • цветные ручки;
  • угольник (для III-IV классов);
  • циркуль (IV класс);
  • альбом или блок для рисования;
  • краски акварельные;
  • гуашь;
  • кисточки для рисования разных размеров;
  • стакан-непроливайка для воды;
  • набор цветной бумаги;
  • набор цветного картона;
  • набор белого картона;
  • клей ПВА;
  • ножницы с тупыми концами;
  • пластилин, стеки, дощечка для пластилина;
  • подставка для книг.

 

Для учащихся V-IX классов:

  • школьный рюкзак (рюкзак или портфель);
  • дневник;
  • тетради в линейку (15-20 шт.);
  • тетради в клеточку (15-20 шт.);
  • тетради по 24 листа (5-10 шт.);
  • обложки на дневник, книги, тетради;
  • ручки шариковые (2-10 шт.);
  • простой карандаш (2-6 шт.);
  • карандаши цветные;
  • точилка для карандашей;
  • ластик;
  • линейка;
  • транспортир;
  • циркуль;
  • пенал;
  • альбом для рисования или блок по черчению;
  • контурные карты по географии и истории;
  • клей ПВА;
  • ножницы;
  • цветная бумага, цветной картон (для V-VI классов).

 

Для учащихся X-XI классов:

  • школьный рюкзак (рюкзак или портфель);
  • дневник;
  • тетради в линейку (15-20 шт.);
  • тетради в клеточку (15-20 шт.);
  • тетради по 24 листа (5-10 шт.);
  • обложки на дневник, книги, тетради;
  • ручки шариковые (2-10 шт.);
  • простой карандаш (2-8 шт.);
  • точилка для карандашей;
  • транспортир;
  • циркуль;
  • пенал;
  • контурные карты по географии и истории.