Председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай на базе Уваровичского сельисполкома провел выездное заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения.

Участие в нем приняли начальник РОВД Александр Мисников, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Ольга Лукашенко, заместитель начальника РОЧС Сергей Козлов, председатель Уваровичского сельского Совета депутатов, сельского исполнительного комитета Виталий Пантелеенко.

В начале заседания Сергей Козлов проинформировал присутствующих о мерах пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать, а также рассказал о профилактических мероприятиях, способствующих предупреждению пожаров. По его словам, на территории района зарегистрировано 36, два человека погибло. Причина летальных исходов – неосторожное обращение с огнем при курении. Возможно, трагедии удалось бы избежать, если бы в доме был установлен автономный пожарный извещатель.

В ходе заседания гражданам, проживающим на территории Уваровичского сельсовета, г. Гомеля, было оказано содействие в трудоустройстве. В частности, обратившимся были предложены вакансии в центральной районной больнице, КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», ОАО «Гомельлен», ОАО «Экспериментальная база «Пенчин», Уваровичском социальном пансионате «Луговой».

Как пояснила Ольга Лукашенко, постоянно действующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения проводится дважды в месяц в Буда-Кошелеве. По мере необходимости организуются выездные встречи с населением, не занятым в экономике района. Основная цель – оказать максимальное содействие гражданам в трудоустройстве.

Обращаем внимание, что в Буда-Кошелеве заседания проводятся в первую и третью среду месяца. Желающие трудоустроиться могут принять участие в них 6 и 20 августа, 3 и 17 сентября.