Поздравить Михаила Николаевича приехали председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Анатолий Гапоник, председатель Гомельской областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК Александр Гриньков, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Ковалев, председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова, руководство сельхозпредприятия.

Анатолий Гапоник поблагодарил агрария за работу и от Гомельского областного исполнительного комитета, областного объединения профсоюзов, областного комитета Белорусского профсоюза работников АПК вручил Михаилу Дроздову благодарственное письмо за трудовое участие в уборке урожая 2025 года. Со словами благодарности к герою жатвы обратились Александр Гриньков, руководство сельхозпредприятия и вручили аграрию денежные сертификаты.

Уроженец Пенчина Михаил Дроздов работает в хозяйстве с 1983 года. Окончив школу, он пришел работать в родной колхоз слесарем, спустя несколько лет началась его трудовая деятельность водителя. Не первый год занимает лидирующие позиции в районе по отвозке зерна во время уборочной кампании. Так совпало, что свой МАЗ 555 он впервые получил ровно 20 лет назад 29 июля 2005 года. С тех пор машина всегда на ходу, благодаря своевременному уходу и бережному отношению она никогда не подводит водителя.