Белорусские вузы котируются в Китае, интерес к обучению в Беларуси проявляют все больше студентов. Об этом в интервью председателю правления Белорусского союза журналистов Андрею Кривошееву заявил посол Беларуси в Китае Александр Червяков, сообщает БЕЛТА

Посол подчеркнул, что образование является ключевой сферой в гуманитарном направлении сотрудничества с Китаем, поскольку передача и накопление знаний — это основа для развития. В этом плане был упомянут недавний визит в Беларусь и встреча у Президента с делегацией Пекинского университета, который развивает сотрудничество с Белгосуниверситетом.

«Мы на одном уровне работаем и взаимодействуем с топовым университетом Китая. А он же является топовым университетом мира», — подчеркнул Александр Червяков.

Взаимное обучение студентов в вузах Беларуси и Китая он назвал залогом будущего развития и проявлением народной дипломатии, ведь именно нынешней молодежи в будущем предстоит сохранить и укреплять отношения, которые сформированы нынешним поколением: «Мы закладываем тем самым основу будущего сотрудничества с Китаем. И наша задача, чтобы оно приумножалось. Чтобы мы не только сохранили, но и приумножили. Без молодежи это сделать невозможно. Мы стратегически смотрим в будущее».

По данным посла, в настоящее время около 11 тыс. студентов из Китая обучаются в белорусских вузах, и порядка 1,2 тыс. студентов из Беларуси учатся в Китае. И в эту статистику не включены еще те студенты, которые участвуют в краткосрочных программах обмена продолжительностью в несколько месяцев.

«То, что сегодня есть, это достаточно хорошие результаты. Но мы будем наращивать это направление, количество белорусских студентов, которые будут получать образование в Китае, и китайских студентов в белорусских вузах. Тем более, мы видим, что на это есть спрос. То есть наши вузы котируются и к нам обращаются, чтобы мы дали возможность студентам из различных провинций обучаться в Республике Беларусь», — резюмировал Александр Червяков.