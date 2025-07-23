Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, которым вносятся изменения в договор о равных правах граждан Беларуси и России. Документ опубликован на российском интернет-портале правовой информации, сообщает БЕЛТА.

Протокол предусматривает, что граждане Беларуси, которые постоянно проживают в России, будут иметь право избирать и быть избранными в российские органы местного самоуправления. Аналогичная возможность предоставлена гражданам РФ, постоянно проживающим в Беларуси.

Протокол был подписан 13 марта 2025 года в Москве. 15 июня его ратифицировала Госдума России, 16 июля — Совет Федерации.

Протокол вступит в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении необходимых внутригосударственных процедур.