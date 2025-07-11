В Беларуси июль объявлен месяцем активного туризма. Какие варианты отдыха предлагают в Минске и регионах, рассказали БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму и региональных туристических информационных центрах.

Любители долгих прогулок в столице могут отправиться по 25-километровому маршруту «Минск: пешком из Чижовки в Глебковку», проходящему через живописные парки и зеленые зоны города. Маршрут начинается в парке им.Н.Г.Грековой, проходит через Серебрянский парк, Лошицкий парк, парк «Серебряный лог», парк им. Чингиза Айтматова, парк им. 50-летия Великого Октября, зону отдыха «Лесными тропами», лесопарк «Степянка» и заканчивается в республиканском биозаказнике «Глебковка».

Гродненский регион приглашает на сплавы на байдарках по рекам Черная Ганча, Молчадь, Щара, Россь, Котра, велосипедные путешествия по 94 маршрутам, походы с ночлегом на озеро Белое в границах заказника «Озеры», водные прогулки на сапбордах и пешие исследования городов. Например, можно изучить Лиду по маршруту «От замка к пивзаводу», а в Гродно совершить прогулку «Из Пышек до старинной водяной мельницы» протяженностью 11 км.

В Гомеле любителям активного туризма предлагают посетить пешеходную экскурсию по исторической части города, а также прокатиться на теплоходе. Все организовать помогут в туристическом информационном центре города.

В Могилевской области пройдут велоэкскурсии по живописным маршрутам, сплавы по Днепру и притокам, а также фестивали, квесты и познавательные туры. Кроме этого, с 25 по 27 июля на Чигиринском водохранилище состоится музыкально-туристический фестиваль «Большая бард-рыбалка».

Витебская область тоже порадует любителей активного отдыха. с 14 по 19 июля запланировано проведение велосипедного пробега, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 900-летию Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря. А 26-27 июля пройдет спортивный фестиваль «Лосиная тропа». Участников будут ждать соревнования в беге по бездорожью возле озера Черное.

Витебск предлагает прогуляться по паркам и скверам столицы «Славянского базара». Маршрут «Пешком от Оксановки до Ольгово через центр» можно разделить, можно пройти полностью. Его протяженность 23 км. Старт — в лесу Оксановка. Путь проходит через лес «Шпили», парк 1000-летия Витебска, Студенческий сквер, парк Победителей, сквер Пушкина, парк Фрунзе, парк имени 40-летия ВЛКСМ, декоративную дамбу, ботанический сад ВГУ им.П.М.Машерова, сквер героев Отечественной войны 1812 года, парк Партизанской Славы имени Шмырева, парк имени Советской армии.

В Брестской области с 11 по 13 июля пройдет Международный внедорожный фестиваль «Брест джип-фест — 2025». В программе — соревнования для внедорожной техники, конкурсы для зрителей, дискотека. А ко Дню города в Каменце 26 июля пройдет сплав по реке Лесная «Шляхамі Алексі».

В Минской области пешие маршруты предлагают Борисовский, Воложинский и Мядельский районы.

Месяц активного туризма в Беларуси — прекрасная возможность активно и с пользой провести время, а также поддержать здоровый образ жизни, отметили в Национальном агентстве по туризму. С 7 по 13 июля акцент делается на пешем туризме, с 14 по 20 июля — на велосипедном, с 21 по 27 июля — на водном.

Всего в Беларуси действуют более 300 маршрутов активного туризма. Узнать, какие организации предоставляют прокат инвентаря, а также маршруты туристических путешествий, по которым возможны сплавы и велопробеги, можно на сайте Национального агентства по туризму.