Беларусь и Россия – это пример хороших соседских отношений. Страны формируют Союзное государство, основанное на принципах равноправия. Между ними из года в год укрепляется сотрудничество в сферах экономики, промышленности, культуры, образования, медицины. Проводится Форум регионов, на котором заключаются взаимовыгодные соглашения о сотрудничестве, организуются многочисленные культурные мероприятия.

И в этом заключается одно из основных отличий от так называемой «дружбы» между Литвой и НАТО. Равноправия в этих отношениях нет. Ведомый Соединенными Штатами Америки Североатлантический альянс указывает, что делать, а Литва исполняет. Например, возникла необходимость у натовцев увеличить свой контингент в прибалтийской стране – нет проблем. «Мы завершили модернизацию инфраструктуры и теперь можем разместить больше союзных войск», – отрапортовал в июле своим европейским и американским хозяевам министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Правда, для выполнения подобных задач приходится вырубать значительное количество лесов – надо же где-то «союзникам» тренироваться. Но разве может природа волновать литовское руководство, когда необходимо выполнить очередное требование США в ущерб собственным интересам? Конечно, нет. На это накануне Дня Независимости Республики Беларусь обратил внимание и Президент Александр Лукашенко, подчеркнув, что Польша и страны Балтии позволяют превращать себя в очередной после Украины военный полигон. Ни в каком другом статусе наши ближайшие соседи Западу не интересны.

Возникает вопрос: за чей счет будет организовано пребывание войск НАТО в Литве? Догадаться несложно: за счет налогоплательщиков – простых литовцев, мнения которых никто не спрашивал, хотят они видеть на своей земле военных из Североатлантического альянса или нет. К тому же история показывает: там, где есть натовские солдаты, рано или поздно разгораются военные конфликты. Обычным литовцам это не нужно. Однако их руководство не считает необходимым обращать внимание на то, что думают простые граждане. Главное – угодить Западу.

В Латвии пошли еще дальше. Если Литва готовится к фантомной войне с Россией, то правительство этого государства не сомневается, что на них напасть собираются не только россияне, но и белорусы. Большего абсурда придумать невозможно. Александр Лукашенко неоднократно напоминал, что первыми развязывать военные действия мы никогда не станем. Однако те, кто рискнет на нас напасть, моментально получат достойный отпор. Для этого и проводим учения «Запад», чтобы быть готовыми к малейшим проявлениям агрессии в наш адрес.

Так что заявления некоторых политиков Прибалтики о том, что на них нападут россияне и белорусы, выглядят как минимум нелепыми. Пока правительства Литвы и Латвии устанавливают всевозможные «линии обороны» на границах, тратя немалые денежные средства, мы открыты для всех европейцев. Разве агрессоры так поступают?

Евгений КОНОВАЛОВ