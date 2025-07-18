В Беларуси убрано 170 тыс. га озимого ячменя — 69,3% уборочной площади. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.



Намолочено 647,7 тыс. т с урожайностью 38,1 ц/га, что выше прошлогоднего уровня. В Брестской области убрано 86,6% площадей, Гомельской — 93,1%, Гродненской — 74,6%, Могилевской — 67,3%, Минской — 53,7%, Витебской — 45,1%. По урожайности в лидерах Гродненская (50,7 ц/га), Минская (45,6 ц/га) и Брестская (45,3 ц/га) области.

Лен вытереблен на 7,95 тыс. га, что составляет 16,5% запланированных площадей. Активнее всего работы развернулись в Брестской области (убрано 54,3% площади),

Скошено трав вторым укосом на площади 593 тыс. га — 55,5% к плану. Заготовлено сена 246,7 тыс. т (34,2% к плану), сенажа — почти 9,7 млн т (69,3% к плану), в том числе в полимерной упаковке 244,5 тыс. т. Заготовлено 248,3 тыс. т силоса — 1,2%. Всего заготовлено травяных кормов свыше 2,9 млн т кормовых единиц — 29,1% к плану.

Кроме того, хозяйства продолжают проводить известкование кислых почв — доломитовая мука необходима для нейтрализации избыточной кислотности и поддержания оптимальной почвенной среды.