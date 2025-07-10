Основные правила безопасности при неблагоприятных погодных условиях напомнили спасатели, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

«По данным Белгидромета, 11 июля на большей части территории республики ожидаются грозы, местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, в отдельных районах 21-24 м/с. В дневные часы местами не исключен град. Неблагоприятные погодные условия могут стать источником опасности для здоровья и жизни. Чтобы защитить себя и близких, соблюдайте простые, но важные рекомендации», — подчеркнули в спасательном ведомстве.

При сильном ветре по возможности следует оставаться в помещениях. Нужно закрыть окна, двери, надежно закрепить шаткие предметы на улице. «Заранее уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал). Машину поставьте в гараж. При отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите шаткие строения и здания с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи)», — отметили в МЧС.

Если во время грозы вы находитесь в помещении, то нужно отключить электроприборы и вынуть вилки из розеток. Окна и двери следует закрыть. Телефоном можно пользоваться только в случае экстренной необходимости. Нельзя стоять у окон или приближаться к металлическим предметам. Не следует принимать душ или ванну. В помещении нужно оставаться до тех пор, пока гроза не закончится.

В случае, когда гроза застала вас на улице, нужно немедленно найти укрытие. «Не укрывайтесь под одиноко стоящими деревьями, столбами, рекламными щитами. Если вы не можете найти укрытия, присядьте на корточки, опустите голову и прижмитесь к земле. Снимите с себя металлические украшения. Держитесь подальше от водоемов, металлических ограждений и других проводящих материалов. Не купайтесь в водоемах во время грозы. Если вы находитесь в группе, рассредоточьтесь. Находясь на возвышенности, спуститесь вниз. Если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь внутри», — подчеркнули спасатели.

При появлении града следует немедленно найти укрытие. «Не пытайтесь перейти или проехать через затопленные участки дорог и тротуаров. Держитесь подальше от электропроводки и не используйте электроприборы в условиях повышенной влажности. По возможности укройте автомобили. Старайтесь не выходить на улицу без необходимости», — добавили в МЧС.