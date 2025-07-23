Правительство определило, как белорусы будут отдыхать и работать в 2026 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Совета Министров.

В соответствии с документом рабочий день 20 апреля (понедельник) переносится на субботу, 25 апреля. Днями отдыха будут 18 (суббота), 19 (воскресенье), 20 (понедельник) и 21 (вторник) апреля 2026 года.

Кроме того, в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты отметили, что организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право перенести рабочий день (20 апреля) на иной выходной день, приходящийся на субботу.

В ведомстве добавили, что традиционно нерабочими днями в 2026 году являются: 1 и 2 января — Новый год, 7 января — Рождество Христово (православное), 8 марта — Международный женский день, 21 апреля — Радуница по календарю православной конфессии, 1 мая — Праздник труда, 9 мая — День Победы, 3 июля — День Независимости Республики Беларусь (День Республики), 7 ноября — День Октябрьской революции, 25 декабря — Рождество Христово (католическое).