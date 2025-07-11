Гала-концерт с участием творческих коллективов Союзного государства, праздник казачьей песни, награждение лауреатов детского музыкального конкурса, выставка художественной фотографии — куда гостям «Славянского базара в Витебске» сходить сегодня, чтобы окунуться в творческую атмосферу, корреспонденту БЕЛТА рассказали в дирекции фестиваля.



С самого утра на улице Пушкина можно будет увидеть тончайшие, невесомые и поражающие красотой работы мастеров, участвующих в открытом областном празднике-конкурсе по вытинанке «Ажурныя мары».

Дни молодежи пройдут на фестивале. Они стартуют с патриотической акции — шествия «Марш победителей», которое проследует к мемориальному комплексу в честь воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. Здесь же состоится торжественное открытие мероприятия.

В Белорусском театре «Лялька» в 11.00, 13.00 и 19.00 коллективы из Пензы и Нижнего Новгорода представят свои постановки.

Витебский областной краеведческий музей приглашает в 12.00 на презентацию выставки художественной фотографии «Керчь Античная».

Лауреаты XXIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск» в 13.00 выступят на гала-концерте, где им вручат заслуженные награды. В этом году впервые будет присуждена премия Исполкома СНГ — хрустальная нотка Содружества.

В 13.00 на площади у памятника Пушкина развернется праздник казачьей культуры и традиций, где творческие номера продемонстрируют представители казачества Беларуси и России.

Участники XXXIV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск» сегодня узнают номера, под какими они выступят во время творческого испытания. Беларусь представит уже довольно известная молодая певица Валерия Бернатович. Она будет состязаться с еще 13 претендентами на главный приз — «Лиру». И впервые Лера выйдет на сцену вне дуэта с Артемом Скоролем. Для девушки это будет серьезным испытанием.

С шоу-программой «Сильная женщина» в областной филармонии в 18.00 выступит грузинская артистка Этери Бериашвили. В то же время в Витебском государственном музыкальном колледже имени И.И.Соллертинского пройдет концерт «Трио балалаек».

Центральным мероприятием дней Союзного государства станет гала-концерт с участием исполнителей и коллективов из Беларуси и России. Впервые свое мастерство на фестивальной сцене продемонстрируют президентские оркестры двух стран. Насладиться яркими номерами можно будет в 18.30 в Летнем амфитеатре.

В театральной программе заявлен спектакль «Женитьба». В 19.00 на коласовской сцене его представит Белорусский государственный театр юного зрителя.

На встречу с российским актером Максимом Авериным приглашают в Концертный зал «Витебск» в 20.00. Он презентует моноспектакль «Научи меня жить…».

В 10 часов вечера в Витебском центральном спортивном комплексе зазвучат «Ритмы лета». Ваня Дмитриенко, Олег Майами, Ольга Бузова, Лера Бернатович и Артем Скороль не дадут скучать зрителям и поднимут настроение, даже если оно подпорчено традиционными фестивальными дождями.

Ночной концерт «Золотой хит» в Летнем амфитеатре — это мероприятие для тех, кто не спит и любит проводить время весело. В 1.30 над Витебском польются песни группы «Божья коровка», «Рок-острова», «Дискомафия». А еще во время этого концерта разрешается и даже рекомендуется не сидеть на месте, подпевать артистам и танцевать до самого утра.