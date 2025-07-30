Сегодня Боровиковский сельский Совет депутатов посетила председатель Гомельского областного Совета депутатов, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Екатерина Зенкевич. Поводом для визита стало решение вопроса местного жителя, с которым он обратился к главе Совета Республики Наталье Качановой.

Не так давно житель деревни Еланы обратился за помощью к Наталье Качановой во время Единого дня приема граждан членами Совета Республики в Гомельской области: во время таяния снегов или обильных осадков территория его участка систематически подтапливается, и гражданин попросил содействия в решении проблемы.

Екатерина Зенкевич встретилась с заявителем и сообщила, что по его вопросу была проведена экспертная работа. По ее словам, специалистами ГО «Гомельмелиоводхоз» проведено обследование территории на месте. Было установлено, что для решения проблемы необходимо выполнить комплекс ремонтно-эксплуатационных работ по устройству закрытого коллектора от тупикового канала через замкнутое понижение, в котором собираются излишки воды, и сброса в существующую открытую сеть – мелиоративный канал. Поскольку часть работ должна проходить по сельхозугодиям местного предприятия, к выполнению поручения мелиораторы смогут приступить только после уборки сельхозкультур. Екатерина Зенкевич отметила, что заявителю нужно еще немного терпения, пообещав, что данный вопрос решится до конца текущего года.

Председатель облсовета депутатов Екатерина Зенкевич сообщила, что до окончания работ этот вопрос останется на ее контроле, а после выполнения комплекса мероприятий заявители будут дополнительно уведомлены.