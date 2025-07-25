Вас отличает высокое профессиональное мастерство, стремление безупречно выполнять обязанности, дисциплина и организованность, чувство чести и достоинства, уважение к истории и лучшим традициям пожарной службы.

В структурных подразделениях МЧС Гомельской области несут службу настоящие герои, готовые прийти на помощь по первому зову, говорится в поздравлении.

Особая благодарность ветеранам службы, создавшим фундамент отечественной системы спасения людей и предотвращения происшествий.

В праздничный день желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, верных соратников, уверенных побед над любыми чрезвычайными ситуациями и успехов в служении родной Гомельщине и любимой Беларуси!