Торговля — одна из важнейших сфер экономики, напрямую связанная с повседневной жизнью людей, с уровнем сервиса, качеством товаров, настроением и комфортом каждого жителя региона.

В Гомельской области трудится целая армия профессионалов, умеющих работать с людьми, гибко реагировать на запросы времени, внедрять современные форматы обслуживания и логистики, говорится в поздравлении.

Особые слова признательности — ветеранам отрасли, воспитавшим не одно поколение специалистов, передавшим ценнейший опыт и любовь к своему делу.

Все жители региона благодарны вам за добросовестный труд, высокую ответственность и неравнодушное отношение к делу.

Желаю вам в этот праздничный день крепкого здоровья, стабильности, достойных доходов, новых профессиональных достижений и благодарных покупателей!