Вопросы, с которыми обращались граждане к главе района, касались в основном благоустройства территории, ремонта дорог, ЖКХ.

Так женщина с Узы просила обратить внимание на заброшенный участок в по ул. Чапаева. После того, как сгорел дом, наследники перестали приезжать и производить обкос. На участке осталась баня. В ней периодически собираются дети, из бани идет дым. Проблема заброшенного здания волновала и горожанку с ул. Луговой, 23. По-соседству есть полуразрушенный дом с неухоженным участком. Женщине пояснили, что данный дом уже включен в перечень для сноса и в ближайшее время его уберут. Также она попросила рассмотреть вопрос утепления их многоквартирного дома и окраски фасада. Состояние здания бывшей школы и домов, которые пустуют, волновал и неравнодушного жителя д. Радеево.

Сельчанка из аг. Коммунар попросила произвести ремонт участка дороги по ул. Юбилейной между домами 5 и 7. Ранее этот участок дороги по просьбе гражданки дорожные службы подсыпали, но ситуация улучшилась не на много. Во время дождя вода заливает его и стекает во двор женщины. Люди не могут пройти, так как пешеходной дорожки нет. Еще одна жительница этого населенного пункта пожаловалась на качество питьевой воды и попросила вернуть назад инфокиоск для оплаты услуг, который стоял ранее возле почтового отделения.

Жительниц райцентра также волновали вопросы улучшения качества дорожного покрытия по ул. Лермонтова и Пушкина, чистки ливневых каналов.

Все обозначенные вопросы взяты главой района на контроль, даны поручения ответственным службам.

В ходе прямой линии поступил звонок от женщины, проживающей по ул. Совхозной. Она сообщила, что в доме №17 течет канализация прямо в подвал. По распоряжению председателя райисполкома оперативно выехали ответственные службы.