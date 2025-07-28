Об итогах социально-экономического развития Буда-Кошелевского района в первом полугодии 2025 года проинформировали первый заместитель – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Ковалев, заместители председателя райисполкома Артем Гришай, Людмила Кураликова, начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства райисполкома Татьяна Иванова.

Заместитель главного врача центральной районной больницы Мария Селеня доложила о ходе выполнения мероприятий государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2021–2025 гг. по итогам первого полугодия текущего года, а также о постановке идеологической работы в трудовом коллективе учреждения здравоохранения.