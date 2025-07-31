Глава района, посещая учреждение образования, особое внимание уделил материально-технической базе и обеспечению условий для безопасного обучения, готовности к новому учебному году. Валентин Ундруль интересовался также кадровым потенциалом, комплектацией классов, организацией питания и подвоза учащихся.

В свою очередь директор школы Татьяна Цыкунова проинформировала председателя райисполкома о проведенных в летний период подготовительных ремонтных работах. Руководитель отметила, что произведены косметические ремонты в кабинетах, за счет собственных средств приобретены телевизоры, оборудована система видеонаблюдения, собственными силами изготовлен и оборудован теневой навес для дошкольников. В порядке содержится школьная территория.

Напомним, в мае 2021 года после завершения строительно-монтажных работ здание школы 1962 года постройки было введено в эксплуатацию, а в сентябре учащиеся и педагоги смогли вернуться в родные стены. В ходе ремонтных работ была полностью произведена замена кровельного покрытия, установлены стеклопакеты, отремонтированы спортзал и холл, в кабинетах установлены новые дверные блоки и двери. В целях соблюдения безбарьерной среды на входе в здание установлен пандус. Таким образом, в школе были созданы все необходимые условия для обучения и воспитания школьников. Благодаря им, профессионализму педагогов и стараниям учащихся, в прошлом учебном году были продемонстрированы достойные результаты на ЦЭ и ЦТ. Один из выпускников получил сто баллов по математике на ЦЭ.

Завершая визит, Валентин Ундруль обозначил, что, приходя в учреждения образования, дети должны не только находиться в комфортных условиях, но и, прежде всего, чувствовать себя в безопасности. Ознакомившись с положением дел в данном направлении на примере Чеботовичской школы, глава района выразил уверенность, что учебно-воспитательный процесс в ней будет организован надлежащим образом.