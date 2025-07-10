Глава района ознакомился с работой учреждения, условиями проживания воспитанников, пообщался с трудовым коллективом. Всего в СПЦ трудится 31 работник, из них 16 – педагоги. Большинство специалистов учреждения, воспитателей имеют первую и высшую квалификационные категории.

В СПЦ, как правило, находятся дети из семей, которые признаны находящимися в социально опасном положении. «Центр выполняет важную функцию, проблемные семьи есть и будут. И здесь необходимо в первую очередь работать с родителями. Принимая детей в учреждение, специалисты должны оказывать им психологическую помощь и иную поддержку. Но основная задача для коллектива СПЦ и субъектов профилактики – возвращение детей в биологические семьи», – обозначил Валентин Ундруль.

В ходе встречи говорили также о благоустройстве города и населенных пунктов района, необходимости проведения районных субботников как источника финансирования социальных проектов в районе. Обсудили и тему обучения детей плаванию.

Завершая встречу, председатель райисполкома подчеркнул, что руководство района всегда открыто для диалога, а проблемы, волнующие граждан, находятся на контроле.