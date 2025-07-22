В теме социально-экономического развития страны Валентин Антонович подчеркнул, что стремление к созиданию является объединяющим началом для белорусов. В суверенной Беларуси не отвергли достижений советского времени. Напротив, сохранив принципы справедливого жизнеустройства, совместно приумножили все лучшее, что было создано нашими предшественниками. Но самое главное, что мы сохранили мир и спокойствие на своей земле, традиции и культурное наследие.



На историческом пути нашему народу пришлось пережить тяжелейшие этапы, выдержать колоссальное политическое давление. И сегодня у нас есть уникальная возможность жить в независимой стране, которая самостоятельно определяет приоритеты развития, внутреннюю и внешнюю политику. Этим нужно гордиться и следует дорожить. Глава района подчеркнул, что избрав однажды свой путь, белорусы не ошиблись. Это подтвердило время. «Если бы в 2020 году мы не поддержали курс, выбранный Главой государства и правительством, на белорусских землях сегодня разворачивался б сценарий аналогичный Украине. Еще ни одна страна, куда пришел «коллективный Запад» со своей политикой, не стала жить лучше. Страны Прибалтики, Грузия, Молдова нужны западным странам как плацдарм для размещения войск, отработки определенных действий, источник полезных ископаемых, – обозначил председатель райисполкома. – Благодаря решительности белорусского лидера, трудолюбию граждан и принятию выверенных решений сегодня наша страна уверенно движется вперед в своем развитии мы располагаем серьезными точками роста, которые будут определять дальнейшее развитие в ближайшие десятилетия. Достижения в космической, атомной и биотехнологической отраслях, успехи в IТ-сфере, микроэлектронике, медицине и других областях – все это служит мощным фундаментом для дальнейшего инновационного развития Беларуси».

Говоря о развитии района, Валентин Ундруль подчеркнул, что район динамично развивается, государством выделяются средства и оказывается всяческая поддержка для развития промышленности и сельского хозяйства, у людей есть возможность работать и зарабатывать. Стабильно развивается социальная сфера, медицинское обслуживание населения. Но развитие инфраструктуры, новые объекты сельского хозяйства, которые строятся, оборудование не принесут результатов, если не будет ответственного отношения к делу и качественно выполненной работы.

Глава района также отдельно остановился на благоустройстве придомовых и закрепленных территорий, вывозе и сортировке твердых коммунальных отходов.