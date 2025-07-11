На семинаре-учебе в научно-практическом центре НАН Беларуси по земледелию в Жодино председателю облисполкома Ивану Крупко, представителям сельхозотрасли Гомельщины представили перспективные культурные растения отечественной селекции.

На полях селекционно-семеноводческого комплекса «Перемежное» участники ознакомились с зернобобовыми культурами: люпином и посевным горохом сортов «Белус» и «Консул». Растения неприхотливы, устойчивы к полеганию, богаты белком. Интерес вызвали и сорта озимого ячменя «Буслик», «Выток», озимой пшеницы, тритикале и рапса. Все они также обладают высокими характеристиками.

Как отметил Иван Крупко, уже сейчас нужно решать, где и какие культуры возделывать на Гомельщине.

«Определить хозяйство, поле, грамотного руководителя, агронома. Сделать так, чтобы эти культуры работали на нашей земле», — поручил губернатор.

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