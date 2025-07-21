Ключевые правила назначения больничных напомнили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

В ведомстве указали, что минимальный размер больничных рассчитывается от МЗП (сейчас Br726). Во многом сумма больничного зависит от стажа. Так, если у сотрудника стаж более 10 лет уплаты взносов в ФСЗН, то он получает 100% заработка с первого дня. Если стаж менее 10 лет — 80% за весь период нетрудоспособности.

В расчет среднего заработка входят все выплаты за расчетный период, с которых выплачивались страховые взносы в ФСЗН на социальное страхование. Кроме того, учитываются доходы у всех работодателей (включая бывших) в расчетном периоде.

Больничный назначается только по основному месту работы (с учетом заработка у всех работодателей). При работе по совместительству больничный назначается только если нет основного места работы. При этом выплата идет только по одному месту совместительства (выбор за работником). Работодатель учтет ваш доход со всех мест работы, используя данные от ФСЗН. Важное условие: право на больничный возникает только при нетрудоспособности по всем местам работы одновременно.

Если работник заболел во время отпуска, то отпуск продлевается на дни болезни или (по желанию работника) неиспользованная часть отпуска переносится на другой согласованный с нанимателем срок текущего рабочего года.

Если же человек заболел перед началом отпуска, то отпуск (по желанию работника) переносится на другое время текущего рабочего года (срок согласовывается с нанимателем). Условия переноса отпуска из-за болезни: желание работника, договоренность с нанимателем о новом сроке, перенос только в рамках текущего рабочего года.