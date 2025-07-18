Когда ваш ребенок остается один дома, следует уделить внимание его безопасному времяпрепровождению. Убедитесь, что все потенциальные опасности минимизированы. Проверьте, чтобы окна и двери были надежно закрыты, уберите спички, все острые предметы и потенциальной опасные химические вещества в недосягаемые для детей места. Никакие электрические устройства не должны оставаться включенными без присмотра, в связи с чем перед уходом из дома примите меры по выключению всех имеющихся электроприборов во избежание пожара.

Обучите вашего ребенка основам безопасности, чтобы он знал, как вести себя в экстренной ситуации.