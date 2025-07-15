Минск и Санкт-Петербург подписали дорожную карту по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества на 2026-2030 годы, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписи под документом, цель которого — развивать разностороннее сотрудничество, поставили председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. План мероприятий включает в себя те направления развития, которые обозначил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Санкт-Петербурга. В дорожной карте около 30 пунктов. «Это промышленность, медицина, образование, культура, туризм и многое другое. У нас есть план работы на 5 лет», — отметил Александр Беглов.



Губернатор Санкт-Петербурга подчеркнул, что в ходе реализации плана будут вноситься изменения, в случае необходимости будут заключаться дополнительные соглашения. Однако одной из главных тем останутся интеграционные процессы, о которых говорили президенты двух стран. «Нам поручили развивать интеграционные процессы, создавать совместные предприятия и проекты, чтобы как можно больше людей всех поколений — студентов, школьников, представителей предприятий, людей серебряного возраста — общались между собой и создавали соответствующие инновационные проекты. Мы об этом договорились во всех отраслях», — рассказал он.

Продолжится развитие экономики. «Я хочу сказать, что развитие идет успешно. В прошлом году товарооборот между Республикой Беларусь и Санкт-Петербургом превысил $3 млрд, и мы продолжаем двигаться в этом направлении», — сказал Александр Беглов.

Он отметил важность обмена и в сфере медицины. «Наши онкологические центры, педиатрия уже подписали между собой соответствующие соглашения, мы будем всячески содействовать, чтобы они общались друг с другом, приезжали на стажировки. У нас есть «бережливая поликлиника», как мы называем, у вас — «заботливая поликлиника». Это тоже интересные проекты. У нас есть чему поучиться друг у друга», — считает губернатор.



Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев в свою очередь заверил, что все те обязательства, которые были взяты белорусскими предприятиями по обеспечению поставок техники, будут выполнены в полном объеме. Так, до конца 2025 года в Санкт-Петербург будет поставлено 99 электробусов МАЗ.

Владимир Кухарев уверен, что все документы, подписанные в ходе визита санкт-петербургской делегации, дадут новый импульс и будут работать на будущее обеих стран. «Наши страны и города динамично развиваются, и это обмен опытом по самым новым направлениям, которые каждый год появляются. Надо отметить, что оперативно проходят ознакомление и реализация этих направлений, — отметил он. — Эти проекты интересны, и я думаю, что будем расширять спектр направлений. У нас есть возможности для работы в области цифровых технологий. Здесь очень большие перспективы и хорошие наработки как в Санкт-Петербурге, так и в Минске. Мы будем их отрабатывать и обязательно реализовывать».



Председатель Мингорисполкома также подчеркнул важность сотрудничества в области образования. «Мы много работаем с нашей молодежью, ведь эти молодые люди через несколько лет выйдут на свои рабочие места и будут реализовывать проекты. Если будет совместное общение, они дальше обязательно будут работать вместе и создавать предприятия, которые принесут пользу нашим странам. Поэтому все эти направления важны и обязательны. И, конечно, самое главное — это взаимопонимание в их решении», — сказал Владимир Кухарев.

Подписание дорожной карты состоялось во время Дней Санкт-Петербурга в Минске. На протяжении двух дней делегация Санкт-Петербурга знакомилась с возможностями белорусской стороны, а также представляла свой опыт и наработки в различных сферах.