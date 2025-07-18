Приемная кампания продлится до 1 августа.

Набор ведется по двум специальностям: «Эксплуатация энергетического оборудования в сельском хозяйстве», «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники». Срок обучения на базе общего среднего образования составляет 3 года и 6 месяцев. Зачисление производится по среднему баллу документа об образовании.

В приемную комиссию необходимо предоставить следующие документы: заявление на имя руководителя учреждения образования; оригиналы документов об образовании, приложения к ним; медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной Министерством здравоохранения; документы, подтверждающие право на льготы; 6 фотографий 3х4.

Уважаемые абитуриенты, если вы еще не определились с выбором, называем плюсы обучения в аграрно-техническом колледже:

получение востребованной специальности на рынке труда, и не только в сельскохозяйственной отрасли;

приобретение дополнительных рабочих профессий в ходе обучения: по специальности «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники» – слесаря по ремонту сельхозмашин, тракториста-машиниста категорий «С», «Д», водителя автомобиля категорий «В» и «С»; по специальности «Эксплуатация энергетического оборудования в сельском хозяйстве» – электромонтера, водителя автомобиля категории «В»;

занятия проводят опытные преподаватели и мастера производственного обучения;

учреждение имеет прочную материально-техническую базу;

в колледже есть спортзал, стадион, воркаут-площадка, работают кружки по интересам;

иногородним учащимся предоставляется место в общежитии;

колледж располагается в живописном месте, окруженном лесным массивом;

хорошее транспортное сообщение: железнодорожным транспортом, автобусные маршруты до г. Буда-Кошелево. В пределах районного центра – от ж/д вокзала и автостанции городским автобусом №1 до остановки «Колледж».

Всю интересующую информацию можно найти на официальном сайте учреждения образования. Контактные тел.: 8(02336) 7-64-00 (директор), 8 (033) 616-83-30 (ответственный секретарь).