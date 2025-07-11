С учетом того, что в период уборочной страды риск возникновения пожаров значительно возрастает, работники Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям активно проводят профилактические мероприятия в местах уборки, переработки и хранения зерна.

Одним из важнейших аспектов обеспечения пожарной безопасности является мониторинг состояния техники, задействованной в процессе уборки урожая. Посещая объекты, особое внимание спасатели уделяют наличию и исправности первичных средств пожаротушения. Это включает в себя проверку наличия подходящей техники для тушения пожаров, обеспечение ее водой. Проверяют и эксплуатационную документацию на технологическое оборудование и соблюдение противопожарного режима. Все эти меры направлены на то, чтобы минимизировать риски и обеспечить безопасность работников.

Кроме того, проводятся регулярные противопожарные инструктажи. Спасатели напоминают о правилах пользования первичными средствами пожаротушения, порядке действий в случае возникновения пожара и необходимости постоянного контроля за состоянием зерноуборочной техники.

Важно понимать: что соблюдение правил пожарной безопасности — это не только обязанность, но и залог успешного завершения уборочной кампании.

Буда-Кошелевский РОЧС