В ходе встречи с председателями местных Советов депутатов областного, базового и первичного территориальных уровней Брестской и Гродненской областей Председатель Совета Республики Наталья Кочанова подчеркнула важность развития регионов, отметив: «Мы должны развивать регионы. Это ключевое».





Спикер акцентировала внимание на том, что в Зельве царят красота, чистота и уют, и добавила: «Нам надо достичь того, чтобы люди сюда хотели ехать, чтобы приехали по распределению и здесь остались».

Наталья Кочанова также рассказала о достигнутых результатах в решении вопросов, касающихся жилья: «Те решения, которые мы с вами когда-то обсуждали по жилью, сегодня решены. Глава государства поддержал инициативы по предоставлению преференций при строительстве жилья в населенных пунктах с численностью 20 тысяч и менее, возможности выкупа арендного жилья.

И эта тенденция будет продолжаться. В этих вопросах мы должны с вами двигаться дальше».

В ходе обсуждения были рассмотрены и другие актуальные вопросы, такие как торговое обеспечение, система образования и деятельность правоохранительных органов. Участники встречи выслушали доклады заместителя Министра антимонопольного регулирования и торговли Светланы Короткевич, председателя Белорусского республиканского союза потребительских обществ Инессы Короткевич, заместителя Министра образования Александра Кадлубая, заместителя Генерального прокурора Республики Беларусь, генерал-майора юстиции Сергея Хмарука.

«В следующий раз мы пригласим Министра архитектуры и строительства, Министра транспорта, Министра здравоохранения, что очень важно для нас — функционирование фельдшерско-акушерских пунктов и медицинское обслуживание населения», — добавила Наталья Кочанова.

Председатель Совета Республики заверила депутатов: «Мы делали и будем делать все для того, чтобы создать нормальные условия для жизни людей». Спикер напомнила о задаче, поставленной Президентом: «Один район — один проект». Кроме того, Наталья Кочанова подчеркнула, что нельзя забывать о социальных гарантиях для граждан: получение качественных медицинских услуг, образования, обеспечение всеми товарами, необходимыми для жизнедеятельности.

Таким образом, работа над развитием регионов остается приоритетом, и члены Совета Республики готовы к дальнейшим шагам в этом направлении.

Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь