Председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай провел встречу с коллективом территориального центра социального обслуживания населения.

Основная тема – «Подвигу народа жить в веках». Главный специалист районного Совета депутатов Вероника Ацаева подчеркнула, что для белорусов правда о событиях Великой Отечественной войны сильнее времени и не имеет границ. Она рассказала о геноциде белорусского народа, зверствах, вскрывающихся и сегодня. «Отрезая нас от исторических корней, наш народ хотят лишить героического прошлого и уверенного будущего, отобрать Великую Победу. При этом вклад советского народа в победу над фашистами приуменьшается и замалчивается», – обозначила она. Также Вероника Александровна рассказала о героях, имена которых хорошо известны жителям района. Это Павел Головачев, Эдуард Лавринович, Александр Исаченко, Сергей Пономарев, Ольгерд Кравцов, Александр Андреенко, Валентин Дрозд.

Начальник ОВД райисполкома Александр Мисников сделал акцент на необходимости более внимательного отношения к детям, сохранности собственного имущества. Он призвал быть осмотрительными в общении с незнакомцами через мессенджеры – ни в коем случае не сообщать данные паспорта, банковской карты и другую личную информацию. Поступившие вопросы из зала, касающиеся шумного поведения молодых людей вечером и ночью возле одного из домов райцентра и правил передвижения по дороге на электровелосипеде, Александр Иванович взял на контроль.

Главный санитарный врач района Сергей Антонов напомнил о важности наведения порядка как на собственных земельных участках, так и придомовых территориях.

С директором ТЦСОН Оксаной Ковалевой обсуждались вопросы социального обслуживания населения.

Подводя итог, Сергей Халдай отметил, что сегодня в некоторых странах предпринимаются попытки переписать историю, а преступников, расстреливавших людей в Великую Отечественную войну, возвести в ранг героев. Он подчеркнул, что все в первую очередь зависит от нас самих: от того, как мы воспитаем детей, какие ценности им привьем, как своим примером будем показывать добросовестное отношение к труду.